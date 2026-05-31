मेरा क्लीवेज दिखाई दे रहा था, मैं अनकंफर्टेबल थी, फिर भी…, जब ‘तारक मेहता’ के सेट पर जबरन पहनाई गई ड्रेस, रो पड़ीं एक्ट्रेस

क्लीवेज दिखाई दे रहा था, फिर भी..

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उस ड्रेस में उनका क्लीवेज दिखाई दे रहा था और उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी. उन्होंने टीम को साफ कहा था कि वह इस ड्रेस में असहज हैं और इसे नहीं पहनना चाहतीं. लेकिन उन्हें बताया गया कि ऐसा करना पड़ेगा और बालों से इसे मैनेज कर लिया जाएगा. नेहल ने कहा कि बड़े शो के सेट पर नए कलाकार अक्सर खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते. कई बार उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि उनकी अहमियत कम है.