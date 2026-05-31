नेहल वडोलिया की वो वेब सीरीज, जिसे देखने के लिए दरवाजे करने पड़ेंगे बंद; एक-एक सीन बढ़ाएगा शरीर का तापमान
Nehal Vadoliya Photos: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की एक्ट्रेस नेहल वडोलिया सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं. दरअसल, उन्होंने सुनो इंडिया पॉडकास्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जिसको लेकर वो चर्चा का विषय बन गई है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नेहल वडोलिया कौन हैं? उन्होंने अब तक किस मूवी, सीरियल या वेब सीरीज में काम किया है.
कौन हैं नेहल वडोलिया?
नेहल वडोलिया गुजरात के जामनगर की रहने वाली एक भारतीय एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्होंने क्षेत्रीय टेलीविजन और हिंदी टीवी सीरियल्स में काम किया है.
कई वेब सीरीज में आ चुकीं नजर
उन्होंने उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म पर ओटीटी वेब सीरीज में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं. उन्हें अपने बोल्ड किरदार की वजह से जाना जाता है.
गंदी बात से मिली सुर्खियां
उन्हें गंदी बात (विमला के रूप में सीजन 3), मस्तराम (नंदा के रूप में), जूली, जलेबी बाई, दुनाली और वुडपेकर जैसी लोकप्रिय ओटीटी श्रृंखला में अपनी भूमिकाओं के लिए व्यापक पहचान मिली.
कई टीवी शो में आईं नजर
इसके अलावा, नेहल वडोलिया ने कई टीवी शो में काम किया है, जिनमें 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा’, मंगलम दंगलम' और 'श्री गणेश' जैसे शो शामिल हैं.
गुजराती सिनेमा में भी किया काम
नेहल वडोलिया ने क्षेत्रीय गुजराती सिनेमा और लघु फिल्मों में भी काम किया है.
इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स हैं?
नेहल वडोलिया के इंस्टाग्राम पर 6.59 लाख फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने बोल्ड फोटोज शेयर करती रहती हैं.