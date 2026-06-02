‘तुम्हारा फिगर…’, TMKOC की इस एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने कही ऐसी बात, दिया अजीब ऑफर

Nehal Vadoliya Casting Couch Experience: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे छिपे संघर्ष और कड़वे एक्सपीरिएंस अक्सर कलाकारों की जुबान से सामने आते रहते हैं. अब ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने एक ऐसा एक्सपीरिएंस शेयर किया है, जिसने मनोरंजन जगत में कास्टिंग काउच और शोषण के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है.