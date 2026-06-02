‘तुम्हारा फिगर…’, TMKOC की इस एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने कही ऐसी बात, दिया अजीब ऑफर
Nehal Vadoliya Casting Couch Experience: टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की चमक-दमक के पीछे छिपे संघर्ष और कड़वे एक्सपीरिएंस अक्सर कलाकारों की जुबान से सामने आते रहते हैं. अब ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में नजर आ चुकीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने एक ऐसा एक्सपीरिएंस शेयर किया है, जिसने मनोरंजन जगत में कास्टिंग काउच और शोषण के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है.
नेहल वडोलिया का बड़ा खुलासा
एक्ट्रेस नेहल वडोलिया ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने करियर के शुरुआती दिनों का एक्सपीरिएंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री में नए कलाकारों को अक्सर बहकाने और दबाव में लेने की कोशिश की जाती है.
काम के बहाने बुलाया गया
नेहल के मुताबिक, साल 2018 में एक चर्चित निर्देशक ने उन्हें काम के सिलसिले में मिलने के लिए बुलाया था. एक्ट्रेस को लगा कि ये उनके करियर से जुड़ी एक बड़ी मुलाकात होगी.
मुलाकात के दौरान बदला माहौल
नेहल ने बताया कि मुलाकात के दौरान निर्देशक ने पेशेवर बातचीत करने के बजाय अनुचित बातें करनी शुरू कर दीं. इससे एक्ट्रेस असहज महसूस करने लगीं और उन्हें स्थिति पर संदेह होने लगा.
आपत्तिजनक वीडियो दिखाने का आरोप
एक्ट्रेस के अनुसार, निर्देशक ने उन्हें एक लड़की का आपत्तिजनक वीडियो दिखाया और उससे जुड़े उदाहरण देकर इंडस्ट्री में तेजी से पैसा कमाने की बातें कीं, जिसे सुनकर वो हैरान रह गईं.
कॉम्प्रोमाइज का दिया संकेत
नेहल का दावा है कि निर्देशक ने उनके लुक्स और फिगर की तारीफ करते हुए कहा ‘तुम्हारा फिगर अच्छा है और इशारों-इशारों में समझौता करने की बात कही. एक्ट्रेस ने साफ रूप से ऐसी किसी भी बात को अस्वीकार कर दिया.
ट्रॉमा छोड़ जाते हैं ऐसे एक्सपीरिएंस
नेहल ने कहा कि इस तरह की घटनाएं किसी भी लड़की के लिए मानसिक आघात का कारण बन सकती हैं. उन्होंने बताया कि वो तुरंत वहां से निकल गईं और आज भी उस एक्सपीरिएंस को भूल नहीं पाई हैं,