कौन हैं नेहल चुडासमा? जिन्होंने गुपचुप तरीके से रचाई शादी! देखें Photos

Nehal Chudasama Bridal Look Photos: देश की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और ब्यूटी पीजेंट मिस डीवा यूनिवर्स 2018 की विनर नेहल चुडासमा ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा की है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गया है. दरअसल, शेयर की गई इन तस्वीरों में वो शादी के लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. जिसमें वो दुल्हन की तरह सजी-धजी हुई नजर आ रही हैं. जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि उन्होंने सच में शादी कर ली है? या कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है. साथ ही ये भी जानेंगे ही नेहल चुडासमा कौन हैं?