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कौन हैं नेहल चुडासमा? जिन्होंने गुपचुप तरीके से रचाई शादी! देखें Photos

Nehal Chudasama Bridal Look Photos: देश की जानी-मानी एक्ट्रेस, मॉडल और ब्यूटी पीजेंट मिस डीवा यूनिवर्स 2018 की विनर नेहल चुडासमा ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा की है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गया है. दरअसल, शेयर की गई इन तस्वीरों में वो शादी के लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. जिसमें वो दुल्हन की तरह सजी-धजी हुई नजर आ रही हैं. जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है कि उन्होंने सच में शादी कर ली है? या कोई प्रोजेक्ट का हिस्सा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है. साथ ही ये भी जानेंगे ही नेहल चुडासमा कौन हैं?


By: Sohail Rahman | Published: June 8, 2026 4:17:55 PM IST

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कौन हैं नेहल चुडासमा? - Photo Gallery
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कौन हैं नेहल चुडासमा?

नेहल चुडासमा एक भारतीय मॉडल, एक्ट्रेस, फिटनेस कंसल्टेंट और ब्यूटी पेजेंट विनर हैं. उन्होंने 'मिस दिवा यूनिवर्स 2018' का खिताब जीता और 'मिस यूनिवर्स 2018' पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

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रियलिटी शो से बनाई पहचान

नेहल चुडासमा का जन्म 22 अगस्त, 1996 को मुंबई में हुआ है, उन्होंने भारतीय टेलीविजन और रियलिटी शो ने अपनी अलग पहचान बनाई है. वो बिग बॉस 19 और द फिफ्टी रियलिटी शो में नजर आ चुकी हैं.

नेहल चुडासमा की नई तस्वीर ने मचाई हलचल - Photo Gallery
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नेहल चुडासमा की नई तस्वीर ने मचाई हलचल

नेहल चुडासमा ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की है. जिसमें वो शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं. जिसके बाद अटकलें लगाईं जा रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है.

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सुर्ख लाल जोड़े में आईं नजर

इन तस्वीरों में नेहल सुर्ख लाल लहंगा-चोली पहने हुए नजर आ रही हैं. जिनपर हैवी गोल्डल वर्क हुआ है. उन्होंने अपने ब्राइडल लुक को कुंदन की हैवी जूलरी से पूरा किया है. इसके अलावा, उन्होंने गले में नेकलेस, मैचिंग झुमके और मांग टीका लगाए हुए नजर आईं.

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बालों में बनाया स्लीक हेयर बन

इसके अलावा, उन्होंने बालों में स्लीक हेयर बन बनाया. ब्राउन स्मोकी आई लुक के साथ न्यूड लिपस्टिक लगाकर मेकअप को सटल और ग्लोई रखा.

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मिस्ट्री मैन का हाथ थामे आईं नजर

एक तस्वीर में नेहल मिस्ट्री मैन का हाथ थामें नजर आईं. हालांकि उन्होंने मिस्ट्रीमैन का चेहरा रिवील नहीं किया.

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फोटो शेयर कर क्या लिखा?

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए नेहल ने लिखा कि मैं अभी भी प्रोसेस कर रही हूं. इसके साथ उन्होंने हार्ट और एविल आई इमोजी बनाई.

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फैन्स दे रहे बधाई

इन तस्वीरों के शेयर करने के बाद फैन्स उन्हें बधाई दे रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सच में शादी कर ली है क्या? हालांकि, उन्होंने शादी की है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई हैं.

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Nehal Chudasama
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