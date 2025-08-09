Neha Shetty Designer saree looks: Neha Shetty की ये हॉट साड़ी लुक्स देखकर हो जाएंगे shocked

Neha Shetty Designer saree looks: नेहा शेट्टी एक फेमस साउथ एक्ट्रेस ( south actress)हैं जिन्होंने तेलुगु और कन्नड़ मूवी में काम कर रखा है। हाल ही में उन्होंने तेलुगु मूवी में एक भूमिका निभाई है जिसका नाम है गैंक्स ऑफ गोदावरी। उनकी एक्टिंग हर किसी को काफी ज्यादा पसंद है, साथ ही नेहा शेट्टी अपनी Traditional लुक्स के लिए भी काफी जानी जाती हैं। उनकी साड़ी की लिस्ट हर किसी की वॉर्डरोब में होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं नेहा शेट्टी की डिज़ाइनर साड़ी के बारे में।