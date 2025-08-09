Neha Shetty Designer saree looks: Neha Shetty की ये हॉट साड़ी लुक्स देखकर हो जाएंगे shocked
Neha Shetty Designer saree looks: नेहा शेट्टी एक फेमस साउथ एक्ट्रेस ( south actress)हैं जिन्होंने तेलुगु और कन्नड़ मूवी में काम कर रखा है। हाल ही में उन्होंने तेलुगु मूवी में एक भूमिका निभाई है जिसका नाम है गैंक्स ऑफ गोदावरी। उनकी एक्टिंग हर किसी को काफी ज्यादा पसंद है, साथ ही नेहा शेट्टी अपनी Traditional लुक्स के लिए भी काफी जानी जाती हैं। उनकी साड़ी की लिस्ट हर किसी की वॉर्डरोब में होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं नेहा शेट्टी की डिज़ाइनर साड़ी के बारे में।
नेहा शेट्टी ने काली साड़ी में गिराई बिजली(Neha shetty black saree sexy pose)
नेहा शेट्टी ने इस तस्वीर में काली साड़ी पहन रखी है जिसमें उनकी पतली और सेक्सी कमर साफ-साफ झलक रही है और इसे देखकर नेहा शेट्टी के फैंस की नजर उनकी कमर पर से हट ही नहीं पा रही हैं और उनका कातिलाना अंदाज हर किसी पर अपना जादू बिखेर रहा है।
नेहा शेट्टी ने नीली साड़ी में बिखेरा अपना जादू (Neha shetty hot pics in blue floral saree)
नेहा शेट्टी ने इस फोटो में नीली फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहन रखी है साथ ही एक प्यारी सी बिंदी और साधा मेकअप कर रखा हैं जो हर किसी की नजर अपनी तरफ खींच रही है। नेहा शेट्टी का ये लुक देखकर उनके फैंस ने नेहा शेट्टी की जम के तारीफ की हैं।
नेहा शेट्टी ने लाल साड़ी पहन कर दिखाया अपना जलवा(Neha shetty red saree hot look)
नेहा शेट्टी ने इस तस्वीर में लाल साड़ी पहनकर कैमरे के सामने कातिलाना पोज देती हुई नजर आ रही हैं, जिसे देखकर उनके फैंस की धड़कनें तेज हो गई हैं।
नेहा शेट्टी मल्टी कलर साड़ी सेक्सी लुक(Neha shetty multi colour saree sexy look)
नेहा शेट्टी इस तस्वीर में मल्टी कलर की साड़ी पहने हुए हैं जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही हैं और उनके कान के झुमके उनके लुक में चार चाँद लगा रहे हैं जिसे देखकर उनके फैंस तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।
नेहा शेट्टी ने नीली साड़ी में कुर्सी पर बैठे कर दिया कातिलाना फोज(Neha Shetty looked killer in blue saree)
नीली साड़ी में नेहा शेट्टी ने कुर्सी पर बैठकर दिया कटिलाना पोज। नेहा शेट्टी की ये फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है।
