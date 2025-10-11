बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़

बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा (Neha Sharma) फिल्मों में कम मगर सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट्स पर ज्यादा नजर आती हैं. नेहा हमेशा अपने बोल्ड ड्रेसिंग सेंस की वजह से चर्चा में रहती हैं. उनके रिवीलिंग आउटफिट्स की वजह से हर किसी की नज़रें उनपर टिक  जाती हैं.  नज़र डालते हैं उनकी कुछ सेक्सी तस्वीरों पर…

By: Kavita Rajput | Published: October 11, 2025 2:30:08 PM IST

Follow us on
Google News
बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
1/7

रिवीलिंग ब्लाउज से बटोरी थीं सुर्खियां

नेहा शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर अपने बेहद बोल्ड ड्रेसिंग सेंस की वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
2/7

बोल्ड तस्वीरें करती हैं शेयर

नेहा अक्सर वेकेशन या आउटिंग पर बेहद रिवीलिंग ड्रेसेस पहनकर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती हैं.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
3/7

इन्स्टाग्राम पर हैं करोड़ों फॉलोवर्स

नेहा का इन्स्टाग्राम अकाउंट उनके बोल्ड और सेक्सी फोटोज-वीडियोज से भरा हुआ है.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
4/7

तेलुगु फिल्म से किया था डेब्यू

नेहा ने तेलुगु फिल्म चिरुथा से 2007 में अपने फ़िल्मी करियर की शुरुआत की थी.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
5/7

'क्रुक' से किया था डेब्यू

बॉलीवुड में नेहा फिल्म 'क्रुक' में पहली बार नज़र आई थीं. इस फिल्म में उनके अपोजिट इमरान हाशमी थे.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
6/7

गिनी-चुनी फिल्मों में आईं नज़र

नेहा को ‘यमला पगला दीवाना 2‘ और ‘तान्हाजी‘, यंगिस्तान, मुबारकां और बैड न्यूज जैसी फिल्मों में देखा गया है.

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
7/7

2020 में किया था वेबसीरीज डेब्यू

2020 में नेहा ने अपना वेब सीरीज डेब्यू किया था.उन्हें पहली बार वेब सीरीज 'इलीगल जस्टिस' में देखा गया था.

Tags:
neha sharmaNeha Sharma bikinineha sharma bold blouse controversyneha sharma hot video
बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery
बोल्डनेस की खुमारी में ऐसे कपड़े पहनती है ये हसीना,हर फोटो में हद से ज्यादा करती है एक्सपोज़ - Photo Gallery