Neha Malik ने पूल में किया इतना सेक्सी डांस, लोगों के आने लगे गंदे गंदे कमेंट्स
Neha Malik Sexy Dance Video: भोजपुरी की हॉटेस्ट हसीना नेहा मलिक ने हाल ही में अपना एक सेक्सी वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वो पूल में बेहद बोल्ड डांस करती दिख रही हैं. फैंस इस वीडियो पर खूब गंदे रिएक्शन्स दे रहे हैं. चलिए दिखाते हैं आपको नेहा का ये बोल्ड डांस. सफेद ब्रा में नेहा का ये सेक्सी अंदाज देखते ही बन रहा है. हालांकि, इससे पहले भी अपने चाहने वालों को इन अदाओं से घायल कर चुकी हैं. लेकिन, फैंस उन्हें कितनी बार भी देखें उनका मन नहीं भरता.
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक
नेहा मलिक भोजपुरी की बेहद हॉट एक्ट्रेस मानी जाती हैं. उन्होंने स्क्रीन पर जितनी तबाही मचाई, सोशल मीडिया पर भी अपने बोल्ड अंदाज से लोगों को उतना ही पागल बना रखा है.
नेहा मलिक हॉट वीडियो
हाल ही में नेहा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. नेहा इस क्लिप में बोल्ड और हॉट नजर आ रही हैं. फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
नेहा मलिक का बोल्ड अवतार
खास बात ये है कि नेहा ने ये बोल्ड तस्वीरें स्विमिंग पूल में डांस करते हुए खिंचवाई है. उनका वीडियो देखकर हर कोई अपने होश खो रहा है.
नेहा मलिक की सेक्सी वीडियो
सफेद रंग की ब्रा में नेहा का हॉट अवतार देख फैंस के पसीने छूट रहे हैं. कमेंट बॉक्स में उनके चाहने वाले लोग बेहद अश्लील कमेंट करते नजर आ रहे है.
नेहा मलिक का पूल डांस
एक फैन ने नेहा की फोटो देख कहा कि ये भी उतार दो. वहीं, एक अन्य ने कहा कि इसे पहनने की क्या जरूरत है. एक और फैन ने लिखा कि पूल में कपड़े कौन पहनता है.