Birthday Special: अचानक शादी और प्रेग्नेंसी की खबर ने सबको चौंकाया, अंगद बेदी से पहले नेहा धूपिया का 3 मर्दों से था अफेयर!

Neha Dhupia Birthday Special: बॉलीवुड की बेहद बोल्ड, बेबाक और खूबसूरत एक्ट्रेस नेहा धूपिया(Neha Dhupia) अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. यूं तो हमेशा ही अपने इंटरव्यू, पर्सनल लाइफ और प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़ी कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो उनके फैंस हमेशा जानना चाहते हैं. 2002 की फेमिना मिस इंडिया रह चुकीं नेहा ने अपनी एक्टिंग और शानदार पर्सनैलिटी से हमेशा सबका दिल जीता है. अंगद बेदी के साथ उनकी शादी, उनकी लव स्टोरी और शादी से पहले के उनके रिश्तों ने हमेशा मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं. अंगद से शादी करने से पहले नेहा की जिंदगी में कुछ और रिश्ते भी रहे, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं. इंट्रस्टिंग फैक्ट तो यह भी है कि अंगद बेटी उन्हें शादी के कई साल पहले ही प्रपोज कर चुके थे लेकिन एक्ट्रेस ने पहली बार में उन्हें रिजेक्ट कर दिया था. नेहा धूपिया की इस दिलचस्प लव स्टोरी और उनकी जिंदगी के सफर जानते हैं, जो आपको बेहद पसंद आएगी.