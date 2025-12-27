  • Home>
  Negative Energy Remedies: घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के 9 आसान उपाय

Negative Energy Remedies: घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के 9 आसान उपाय

Negative Energy Remedies: घर में नेगेटिव एनर्जी आपके सुख, चैन और बहुत ही चीजों को बर्बाद कर सकती है. इसीलिए घर में नेगेटिव एनर्जी का होना बहुत ही अशुभ और खराब माना गया है.


By: Tavishi Kalra | Published: December 27, 2025 10:59:51 AM IST

1/8

Positive Vibes

ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे आप घर की नेगेटिव एनर्जी या नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं. जानते हैं उन सरल और असरदार उपाय के बारे में.

2/8

Daily Cleaning

घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए सबसे पहले घर की रोज साफ-सफाई बहुत जरूरी है. नकारात्मक ऊर्जा का वास उस जगह पर होता है जहां पर धूल-मिट्टी और गंदगी होती है. इसीलिए अपने घर और ऑफिस को साफ रखें, रोजाना सफाई ही इसका सूसे बढ़िया और बेहद विकल्प है.

3/8

Camphor

घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने के लिए अपने घर में कपूर का इस्तेमाल जरूर करें, हर थोड़े दिन के बाद अपने घर में कपूर जलाएं और उसके धुएं को पूरे घर में फैलने दें. कपूर की खुशबू घर के वातावरण को शुद्ध करती है और पॉजीटिव वाइब्स देती है.

4/8

Sea Salt

घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए अपने घर में हर कुछ समय के बाद नमक के पानी का पोछा जरूर लगवाएं. नमक के पानी का पोछा लगाने से नकारात्मकता का नाश होता है. ऐसा गुरुवार के दन करना फलदायी होता है.

5/8

Tulsi Plant

तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है. विष्णु प्रिया तुलसी को हर हिंदू घर में होती है. तुलसी का पौधा घर में रखना बहुत शुभ है साथ ही तुलसी को घर में रखने से नकारात्कता का नाश होता है. तुलसी के गुण इसको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं.

6/8

Shankh

घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए घर रोज अपने घर में पूजा के समय शंख जरूर बजाएं. शंखनाद को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. शंखनाद करने से घर में पॉजीटिव एनर्जी आती हैं.

7/8

Fresh Air And Sunlight

अगर में पॉजीटिव एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है घर का वातारण अच्छा होगा. घर में कभी भी अंधेरा करके ना रखें. घर के खिड़की दरवाजे खोले और हवा, रोशनी आने दें.

8/8

Plants

घर में पौधे जरूर लगाएं. घर में बांस, पीस लीली, पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट जैसे पौधे जरूर लगाएं. घर में पौधे लगाने से भी पॉजीटिव एनर्जी का संचार होता है.

