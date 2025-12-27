Negative Energy Remedies: घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने के 9 आसान उपाय

Daily Cleaning

घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाने के लिए सबसे पहले घर की रोज साफ-सफाई बहुत जरूरी है. नकारात्मक ऊर्जा का वास उस जगह पर होता है जहां पर धूल-मिट्टी और गंदगी होती है. इसीलिए अपने घर और ऑफिस को साफ रखें, रोजाना सफाई ही इसका सूसे बढ़िया और बेहद विकल्प है.