खुद की शादी में हो गई थीं बेहोश, ऋषि कपूर के अफेयर में करती थीं मदद, जानिए नीतू कपूर के जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से

ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड की करती थीं मदद

नीतू कपूर और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर ने 22 जनवरी 1980 को शादी की थी. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब नीतू कपूर खुद ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड्स के लिए लव लेटर लिखा करती थीं. नीतू और ऋषि की पहली मुलाकात फिल्म जहरीला इंसान के दौरान हुई थी. कहा जाता है कि उस वक्त अभिनेता यास्मीन की लड़की से प्यार करते थे और उनसे मिलने और बात करने के लिए एक्टर की मदद नीतू कपूर करती थीं. यही सादगी और मदद भाव देखकर ऋषि कपूर को नीतू कपूर से प्यार हो गया था.