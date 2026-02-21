Neeti Mohan on Motherhood: प्रेग्नेंसी वेट गेन पर खुलकर बोलीं नीति मोहन, सिंगर ने खुद शेयर किया मदरहुड का इमोशनल सफर

Neeti Mohan: अपनी शानदार गायिकी से खुद को फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) में अपनी पहचान बनाने वाली नीति मोहन की किसी पहचान की कोई जरुरत नहीं है. सिंगर ने प्लेबैक सिंगिंग के जरिए बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. वह कई सुपरहिट फिल्मों के गाने भी गा चुकी हैं. जो लोगों की जुबां पर आज भी छाए रहते हैं. सिंगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सूर्खियों मेंरहती हैं. बॉलीवुड की सुपरहिट प्लेबैक सिंगर नीति मोहन बैंग बैंग और नैनोवाले ने जैसे पॉपुलर गानों के लिए मशहूर हैं. हाल ही में सिंगर ने अपने काम, डिसिप्लिन, छोटी-छोटी कुर्बानियों और मदरहुड , प्रेग्नेंसी और मेंटल हेल्थ को इंपॉर्टेंस देने पर खुलकर बात की.