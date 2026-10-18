Neeti Mohan Father Death: ‘हमें आपकी बहुत याद आएगी पापा’, पिता को खोकर टूट गईं नीति मोहन, भावुक पोस्ट ने रुलाया

72 साल की उम्र में दुनिया को नीति मोहन के पिता ने कहा अलविदा

15 अक्टूबर, 2026 का दिन मोहन परिवार के लिए बहुत दुख लेकर आया. उस दिन बृज मोहन शर्मा ने आखिरी सांस ली. नीति मोहन ने 18 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक फोटो शेयर करते हुए उनके निधन की खबर दी. उनके पिता के निधन से परिवार में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा. फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने नीति की पोस्ट पर अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं.