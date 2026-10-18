Neeti Mohan Father Death: ‘हमें आपकी बहुत याद आएगी पापा’, पिता को खोकर टूट गईं नीति मोहन, भावुक पोस्ट ने रुलाया
Brij Mohan Sharma Death: मशहूर सिंगर नीति मोहन, कोरियोग्राफर शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. उनके पिता बृज मोहन शर्मा का 72 साल की उम्र में निधन हो गया. नीति ने सोशल मीडिया पर पिता को याद करते हुए एक भावुक पोस्ट साझा किया, जिसने उनके चाहने वालों को भी भावुक कर दिया.
72 साल की उम्र में दुनिया को नीति मोहन के पिता ने कहा अलविदा
15 अक्टूबर, 2026 का दिन मोहन परिवार के लिए बहुत दुख लेकर आया. उस दिन बृज मोहन शर्मा ने आखिरी सांस ली. नीति मोहन ने 18 अक्टूबर को इंस्टाग्राम पर अपने पिता की एक फोटो शेयर करते हुए उनके निधन की खबर दी. उनके पिता के निधन से परिवार में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे भरना मुश्किल होगा. फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने नीति की पोस्ट पर अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं.
नीति मोहन ने पिता के लिए लिखा भावुक संदेश
सिंगर नीति मोहन ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के निधन की जानकारी देते हुए लिखा कि गहरे दुख और भारी दिल के साथ हमें अपने प्यारे पिता बृज मोहन शर्मा के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है. वह 15.10.2026 को इस दुनिया को अलविदा कह गए. एक प्यारे पति और पिता, एक मार्गदर्शक और हमारे परिवार के स्तंभ. उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता, मूल्य और बेशर्त प्यार हमेशा हमारे दिलों में रहेगा.
पिता के जानें के बाद खालीपन रह गया- नीति मोहन
नीति मोहन ने आगे लिखा कि वह अब हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद, सिखाए हुए सबक और खूबसूरत यादें पूरे जीवन हमारा मार्गदर्श करती रहेंगी. उनके जाने से एक ऐसा खालीपन छूट गया है, जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका प्यार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा. उनकी आत्मा को शांति मिले. हमें आपकी बहुत याद आएगी पापा.
श्रेया घोषाल से लेकर कपिल शर्मा ने जताया नीति मोहन के पिता की मुत्यु पर दुख
बृज मोहन शर्मा के निधन की खबर के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने मोहन परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर कीं. श्रेया घोषाल, कपिल शर्मा, वरुण धवन, पलक मुच्छल और कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस समेत कई स्टार्स ने नीति की पोस्ट पर जवाब देते हुए इस मुश्किल समय में परिवार को हिम्मत दी.
चार बहनों की परवरिश में माता-पिता का योगदान
नीति मोहन चार बहनों में सबसे बड़ी हैं. उनकी बहनें शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, जबकि कृति मोहन लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. मोहन बहनों ने अपनी सफलता का क्रेडिट बार-बार अपने माता-पिता के सपोर्ट और हौसला बढ़ाने को दिया है. उनके परिवार ने हमेशा उन्हें अपने टैलेंट को निखारने का मौका दिया है.