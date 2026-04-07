Mosquito repellent: क्या नींबू और लौंग सच में मच्छर भगाते हैं? जानिए सही तरीका

Mosquito repellent: नींबू और लौंग का यह घरेलू नुस्खा मच्छरों को भगाने का एक आसान और नेचुरल तरीका है. यह केमिकल फ्री होने के कारण सुरक्षित माना जाता है और घर के हर कोने में इस्तेमाल किया जा सकता है.