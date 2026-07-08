सफेद थीम, लग्जरी इंटीरियर और 5 स्टार जैसा फील… नीलम कोठारी के घर की खूबसूरती देख आंखें चौंधिया जाएंगी

नीलम कोठारी के घर पर एक नजर

फराह खान ने हाल ही में अपने नए वीडियो में एक्ट्रेस नीलम कोठारी के घर का टूर कराया. नीलम ने खुद घर को डेकोरेट किया. फराह खान ने बताया कि नीलम उनकी फैमिली रिलेटिव हैं. उनकी मामी नीलम की मौसी लगती हैं. नीलम ने बताया कि जब वह इंडिया आई थीं, तो फराह ने उन्हें माइकल जैक्सन के डांस मूव्स सिखाए थे.