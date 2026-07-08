सफेद थीम, लग्जरी इंटीरियर और 5 स्टार जैसा फील… नीलम कोठारी के घर की खूबसूरती देख आंखें चौंधिया जाएंगी
Neelam Kothari Home Tour: क्या आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी का मुंबई वाला घर देखा है? नीलम अपने पति समीर सोनी और बेटी अहाना के साथ इस फाइव-स्टार होटल जैसे घर में रहती हैं. फराह खान के साथ उनका फैमिली रिलेशनशिप है. देखिए इस एक्ट्रेस का घर अंदर से कितना खूबसूरत दिखता है.
नीलम कोठारी के घर पर एक नजर
फराह खान ने हाल ही में अपने नए वीडियो में एक्ट्रेस नीलम कोठारी के घर का टूर कराया. नीलम ने खुद घर को डेकोरेट किया. फराह खान ने बताया कि नीलम उनकी फैमिली रिलेटिव हैं. उनकी मामी नीलम की मौसी लगती हैं. नीलम ने बताया कि जब वह इंडिया आई थीं, तो फराह ने उन्हें माइकल जैक्सन के डांस मूव्स सिखाए थे.
नीलम कोठारी का टीवी रूम
नीलम ने बताया कि यह छोटा कमरा पहले बेडरूम हुआ करता था. लेकिन उन्होंने इसमें बैठने की जगह बनाई और इसे टीवी रूम बना दिया. अब, यह सोनी परिवार का टीवी रूम है.
नीलम कोठारी का किचन
यह नीलम का घर नहीं है, बल्कि उसकी मां का है, जो ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं. नीलम और फराह खान ने उसकी मां के घर पर गुजराती दाल बनाई.
नीलम कोठारी का डाइनिंग रूम
यह एक सुंदर डाइनिंग एरिया है जहां नीलम कोठारी का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है. यह किसी फाइव-स्टार होटल जैसा लगता है.
नीलम कोठारी का लिविंग एरिया
नीलम कोठारी के घर का लिविंग एरिया ऐसा दिखता है. एक्ट्रेस ने इसे ऑफ-व्हाइट सोफे और कुछ डेकोरेटिव आइटम से डेकोरेट किया है.
नीलम कोठारी का बालकनी एरिया
यह नीलम के घर का सबसे खास हिस्सा है. एक्ट्रेस ने अपनी बालकनी को व्हाइट सोफे से कमरे में बदल दिया है. एक्ट्रेस खिड़की से आती फ्रेश हवा के साथ चाय का मजा ले रही हैं.