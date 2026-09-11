कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस

Actresses Who Played Witches Role: हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें यामी गौतम डायन के किरदार में दिखीं. यामी गौतम से पहले भी कई हसीनाओं ने पर्दे पर चुड़ैल और भूतनी के किरदार निभाए हैं. आइए जानते हैं उन हसीनाओं के नाम.