कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस
Actresses Who Played Witches Role: हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें यामी गौतम डायन के किरदार में दिखीं. यामी गौतम से पहले भी कई हसीनाओं ने पर्दे पर चुड़ैल और भूतनी के किरदार निभाए हैं. आइए जानते हैं उन हसीनाओं के नाम.
मौनी रॉय
‘द भूतनी’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मौनी रॉय भूतनी के किरदार में नजर आई हैं. फिल्म में सनी सिंह, पलक तिवारी और संजय दत्त भी हैं.
अदा शर्मा
साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म '1920' में अदा शर्मा ने 16 साल की उम्र में भूतनी का किरदार निभाया था. उन्होंने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि लोगों को खूब पसंद आया था.
ईशा कोप्पिकर
साल 2004 की ‘कृष्णा कॉटेज’ फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें ईशा कोप्पिकर ने एक ऐसी आत्मा का किरदार निभाया था, जो अपने प्यार को पाने के लिए भटकती है. फिल्म में सोहेल खान और अनीता हसनंदानी भी नजर आए थे.
जान्हवी कपूर
फिल्म ‘रूही’ में जान्हवी कपूर ने खतरनाक चुड़ैल का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा नजर आए थे.
कोंकणा सेन शर्मा
‘एक थी डायन’ में कोंकणा सेन शर्मा ने डरावनी डायन का किरदार निभाया था. इमरान हाश्मी और हुमा कुरैशी स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब डराया.
सोहा अली खान
‘छोरी 2’ 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जो 2021 की फिल्म ‘छोरी’ का सीक्वल है. इसमें सोहा अली खान ने डरावनी चुड़ैल का किरदार निभाया है, जबकि नुसरत भरुचा और गश्मीर महाजनी भी अहम भूमिकाओं में हैं.