  • Home>
  • Gallery»
  • कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस

कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस

Actresses Who Played Witches Role: हाल ही में हॉरर-कॉमेडी फिल्म ‘नई नवेली’ का टीजर रिलीज हुआ है, जिसमें यामी गौतम डायन के किरदार में दिखीं. यामी गौतम से पहले भी कई हसीनाओं ने पर्दे पर चुड़ैल और भूतनी के किरदार निभाए हैं. आइए जानते हैं उन हसीनाओं के नाम. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: September 11, 2026 5:38:12 PM IST

Follow us on
Google News
mouni roy - Photo Gallery
1/6

मौनी रॉय

‘द भूतनी’ एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें मौनी रॉय भूतनी के किरदार में नजर आई हैं. फिल्म में सनी सिंह, पलक तिवारी और संजय दत्त भी हैं.

You Might Be Interested In
adah sharma - Photo Gallery
2/6

अदा शर्मा

साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म '1920' में अदा शर्मा ने 16 साल की उम्र में भूतनी का किरदार निभाया था. उन्होंने फिल्म में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि लोगों को खूब पसंद आया था.

isha koppikkar - Photo Gallery
3/6

ईशा कोप्पिकर

साल 2004 की ‘कृष्णा कॉटेज’ फिल्म रिलीज हुई थी. इसमें ईशा कोप्पिकर ने एक ऐसी आत्मा का किरदार निभाया था, जो अपने प्यार को पाने के लिए भटकती है. फिल्म में सोहेल खान और अनीता हसनंदानी भी नजर आए थे.

You Might Be Interested In
janhvi kapoor - Photo Gallery
4/6

जान्हवी कपूर

फिल्म ‘रूही’ में जान्हवी कपूर ने खतरनाक चुड़ैल का किरदार निभाया था. फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव और वरुण शर्मा नजर आए थे.

konkona sen sharma - Photo Gallery
5/6

कोंकणा सेन शर्मा

‘एक थी डायन’ में कोंकणा सेन शर्मा ने डरावनी डायन का किरदार निभाया था. इमरान हाश्मी और हुमा कुरैशी स्टारर इस फिल्म ने दर्शकों को खूब डराया.

You Might Be Interested In
Chhorii 2 - Photo Gallery
6/6

सोहा अली खान

‘छोरी 2’ 2025 में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई, जो 2021 की फिल्म ‘छोरी’ का सीक्वल है. इसमें सोहा अली खान ने डरावनी चुड़ैल का किरदार निभाया है, जबकि नुसरत भरुचा और गश्मीर महाजनी भी अहम भूमिकाओं में हैं.

Tags:
Mouni royyami gautam
कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery
कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery
कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery
कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery
कभी चुड़ैल, कभी आत्मा तो कभी भूतनी… सिर्फ यामी गौतम ही नहीं, इन 6 एक्ट्रेसेस के डरावने अवतार देख कांप उठे फैंस - Photo Gallery