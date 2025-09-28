Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज

नवरात्रि का समय काफी खास होता है हर कोई इस समय में मां के नौ दिन के आने की खुशी में व्रत रखता है लेकिन उसे रखने के बाद लोगों को कुछ चीजे छोड़नी पड़ती है, जैसे कि लहसुन,प्याज और मासाहारी चीजे. लेकिन आपको खाना  भी स्वाद वाला खाना है, तो चिंता मत कीजिए. इस बार अपने उपवास को बनाइए खास और मजेदार. यहां हम लेकर आए हैं 8 आसान और स्वादिष्ट व्रत रेसिपीज, जिन्हें बनाना भी आसान है और खाने में भी लाजवाब

By: Komal Singh | Published: September 28, 2025 6:57:22 AM IST

Follow us on
Google News
Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
1/9

साबूदाना खिचड़ी

घी में जीरा, हरी मिर्च, मूंगफली के साथ भुना साबूदाना. हल्का, स्वादिष्ट और व्रत के दौरान एनर्जी देने वाला डिश. दही के साथ परोसें.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
2/9

कुट्टू के पराठे

उबले आलू और मसालों के साथ गूंथा कुट्टू आटा. घी में सेंककर बने पराठे दही, हरी चटनी या आलू की व्रत वाली सब्ज़ी के साथ स्वादिष्ट लगते हैं.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
3/9

सिंघाड़े के आटे के पकोड़े

उबले आलू, हरी मिर्च और सिंघाड़े आटे का बैटर तैयार करें. छोटे पकोड़े तलें. कुरकुरे पकोड़े हरी चटनी या दही के साथ खाए जा सकते हैं.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
4/9

लौकी का हलवा

लौकी को कद्दूकस करके घी में भूनें, फिर दूध और चीनी डालें. इलायची और मेवा मिलाकर पकाएं. हेल्दी और टेस्टी हलवा व्रत में मीठे का बढ़िया विकल्प.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
5/9

साबूदाना वडा

भिगोया साबूदाना, उबले आलू, हरी मिर्च और मूंगफली मिलाएं. छोटे वड़े बनाकर तलें. बाहर से कुरकुरे और अंदर से सॉफ्ट, स्नैक टाइम में परफेक्ट.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
6/9

राजगिरा पुरी

राजगिरा आटे में उबले आलू और मसाले मिलाकर आटा गूंथें. छोटी पूरियां बेलकर तलें. आलू-टमाटर की व्रत वाली सब्जी के साथ परोसें. यह खाने में स्वादिष्ट और साथ ही शरीर के लिए पौष्टिक भी होता है.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
7/9

अरबी की सब्जी

उबली अरबी को घी, जीरा और सेंधा नमक में मसालों के साथ भूनें. यह मसालेदार सब्ज़ी पूरियों या पराठों के साथ व्रत में बहुत टेस्टी लगती है.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
8/9

शकरकंद चाट

उबले शकरकंद को टुकड़ों में काटकर सेंधा नमक, नींबू रस और हरी मिर्च मिलाएं. चाहे तो दही डालें. व्रत में हल्का और स्वादिष्ट स्नैक.

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
navratri recipesnavratri special dishessatvik recipesvrat friendly snacksvrat recipes
Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery
Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज - Photo Gallery