Navratri 2025: फास्टिंग डाइट को हेल्दी और मजेदार बनाने के लिए ट्राई करें नवरात्रि की ये 8 बेहतरीन डिशेज

नवरात्रि का समय काफी खास होता है हर कोई इस समय में मां के नौ दिन के आने की खुशी में व्रत रखता है लेकिन उसे रखने के बाद लोगों को कुछ चीजे छोड़नी पड़ती है, जैसे कि लहसुन,प्याज और मासाहारी चीजे. लेकिन आपको खाना भी स्वाद वाला खाना है, तो चिंता मत कीजिए. इस बार अपने उपवास को बनाइए खास और मजेदार. यहां हम लेकर आए हैं 8 आसान और स्वादिष्ट व्रत रेसिपीज, जिन्हें बनाना भी आसान है और खाने में भी लाजवाब