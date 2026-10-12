Navratri Special: ‘रामलीला’ से लेकर ‘सत्यप्रेम की कथा’ तक, इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक, जानें उन मूवीज के नाम
Navratri Bollywood Movies: नवरात्रि का त्योहार शुरू हो गया है. इन नौ दिनों में लोग पूजा-पाठ के साथ गरबा और डांडिया का आनंद लेते हैं. इस मौके हम आपको उन बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे, जिनमें नवरात्री त्योहार की झलक दिखी है. जानिए उन फिल्मों के नाम.
हम दिल दे चुके सनम
संजय लीला भंसाली की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का गाना 'ढोली तारो ढोल बाजे' गरबा के लिए आज भी पसंद किया जाता है. सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन पर फिल्माए गए इस गाने में रंग-बिरंगे कपड़ों और शानदार डांस ने इसे खास बना दिया है.
रईस
शाहरुख खान और माहिरा खान ने फिल्म ‘रईस’ के गाने ‘उड़ी उड़ी जाए’ में रोमांस और गरबा का खूबसूरत मेल दिखाया. गुजराती संस्कृति, रंगीन कॉस्ट्यूम और शानदार म्यूजिक से सजा यह गाना नवरात्रि के त्योहार में खास रंग भर देता है.
गोलियों की रासलीला राम-लीला
संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने गुजराती संस्कृति और गरबा का शानदार रंग दिखाया. फिल्म का गाना ‘नगाड़ा संग ढोल’ दमदार म्यूजिक, शानदार कोरियोग्राफी और रंगीन विजुअल्स के लिए मशहूर है. वहीं, ‘लहू मुंह लग गया’ भी फिल्म के संगीत को खास बनाता है. ये गाने नवरात्रि की प्लेलिस्ट के लिए बेहतरीन हैं.
लवयात्री
आयुष शर्मा और वरीना हुसैन की फिल्म ‘लवयात्री’ की कहानी गुजरात के नवरात्रि उत्सव, संगीत और रोमांस के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म के गाने ‘चोगाड़ा’ और ‘ढोलिदा’ अपने जोशीले म्यूजिक, रंगीन कॉस्ट्यूम और शानदार डांस के लिए मशहूर हैं। ये गाने गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए परफेक्ट हैं.
सत्यप्रेम की कथा
कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म ‘सत्यप्रेम की कथा’ के गाने ‘सुन सजनी’ और ‘गुज्जू पटाका’ त्योहारों का जोश बढ़ाते हैं. शानदार म्यूजिक, रंगीन विजुअल्स और एनर्जेटिक डांस से सजे ये गाने पारंपरिक गरबा में मॉडर्न तड़का लगाते हैं.