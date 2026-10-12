Navratri Special: ‘रामलीला’ से लेकर ‘सत्यप्रेम की कथा’ तक, इन फिल्मों में दिखी नवरात्रि की झलक, जानें उन मूवीज के नाम

गोलियों की रासलीला राम-लीला

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने गुजराती संस्कृति और गरबा का शानदार रंग दिखाया. फिल्म का गाना ‘नगाड़ा संग ढोल’ दमदार म्यूजिक, शानदार कोरियोग्राफी और रंगीन विजुअल्स के लिए मशहूर है. वहीं, ‘लहू मुंह लग गया’ भी फिल्म के संगीत को खास बनाता है. ये गाने नवरात्रि की प्लेलिस्ट के लिए बेहतरीन हैं.