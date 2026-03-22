Navratri Kanya Pujan 2026: 2 से लेकर 10 साल तक जानें कौन सी कन्या देती है कैसा वरदान?

Navratri Kanya Pujan 2026: नवरात्रि में कन्या पूजन (कांजक) का महत्व अद्वितीय है. ये केवल देवी दुर्गा के नौ रूपों का सम्मान नहीं है, बल्कि ये बच्चों के माध्यम से आध्यात्मिक, मानसिक और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है. हर आयु की कन्या अलग प्रकार का आशीर्वाद देती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और विजय लाती है.