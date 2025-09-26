Navratri 2025: माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों के दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में जरूर जाएँ

मनसा देवी मंदिर, उत्तराखंड

हरिद्वार के बिल्वा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर मां मनसा को समर्पित है, जिनसे भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं. यहाँ की राह बहुत सुंदर है और केबलवे से जाने की सुविधा भी है, जिससे यात्रा आसान हो जाती है.