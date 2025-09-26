Navratri 2025: माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों के दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में जरूर जाएँ - Photo Gallery
Navratri 2025: माँ दुर्गा के अलग-अलग रूपों के दर्शन करने के लिए इन मंदिरों में जरूर जाएँ

अगर आप इस नवरात्रि कुछ ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहाँ मंदिरों की ऐतिहासिकता, वास्तुकला और भक्ति का संगम हो, तो ये आठ दुर्गा मंदिर आपकी सूची में शामिल होने चाहिए

By: Komal Singh | Published: September 26, 2025 8:22:11 AM IST

कनक दुर्गा मंदिर, आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश के इंद्रकीलाद्री पहाड़ पर बसे कनाका दुर्गा मंदिर की सुंदरता और भक्ति मिलती है कृष्णा नदी के किनारे. यहाँ नवरात्रि के दौरान विशेष पूजा, संगीत और आराधना की झड़ी लगती है.

श्री दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी

वाराणसी का यह मंदिर इतिहास में गहरा है. यह 18वीं सदी में बनवाया गया था, और इसमें माता दुर्गा की मूर्ति है. नवरात्रि के समय मंदिर प्रकाश और भक्तों की उमंग से जगमगा उठता है.

कामाख्या मंदिर, असम

गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर शाक्तिपीठों में से एक है, और नारी शक्ति और प्रकृति की एकता को दर्शाता है. यहाँ देवी कामाख्या की पूजा सहजता से नहीं होती, बल्कि अभ्युदय और ऊर्जा की अनुभूति कराती है.

ज्वाला देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा घाटी में स्थित यह मंदिर “स्थायी ज्वाला” को समर्पित है, जहाँ हमेशा एक अग्नि की लौ जली रहती है. यह लौ प्राकृतिक रूप से जलती है, और भक्त इसे देवी की शक्ति का प्रतीक मानते हैं.

चामुंडेश्वरी मंदिर, कर्नाटक

मिस्सू जिले में स्थित चामुंडेश्वरी मंदिर, चामुंडी पहाड़ियों पर बसा है और कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है. यहाँ तक पहुँचने के लिए चढ़ाई करना पड़ती है, और रास्ता भी प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है.

महालक्ष्मी मंदिर, महाराष्ट्र

कोल्हापुर स्थित महालक्ष्मी मंदिर दुर्गा के एक रूप महालक्ष्मी को समर्पित है. यह शाक्तिपीठ माना जाता है और भक्तों के लिए समृद्धि, सांसारिक इच्छाएँ पूरी करने का स्थान है.

करणी माता मंदिर, राजस्थान

बीकानेर का करणी माता मंदिर अपने पवित्र चूहों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ चूहों को देवी का निवासकर्ता माना जाता है. यह मंदिर अनूठी प्रथा और आस्था का संगम है.

मनसा देवी मंदिर, उत्तराखंड

हरिद्वार के बिल्वा पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर मां मनसा को समर्पित है, जिनसे भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं. यहाँ की राह बहुत सुंदर है और केबलवे से जाने की सुविधा भी है, जिससे यात्रा आसान हो जाती है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

