Navratri Fasting: क्या नवरात्रि में पहला और आखिरी व्रत रखना फलदायी होता है?

Navratri fasting Rules: नवरात्रि व्रत देवी दुर्गा की भक्ति, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण पर्व है. नौ दिनों तक भक्त सात्विक जीवनशैली अपनाकर पूजा, उपवास और संयम का पालन करते हैं. स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार पूरे 9 दिन, पहले-आखिरी दिन या अष्टमी-नवमी का व्रत भी रखा जा सकता है.