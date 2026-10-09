Navratri 2026: दिल्ली-NCR में कहां-कहां होगी गरबा और Dandiya Night? यहां देखें 9 Big Events की लिस्ट, लोकेशन, तारीख और खासियत!

Navratri 2026 Delhi Garba Dandiya Nights Event List: अक्टूबर का महीना आते ही दिल्ली-एनसीआर में फेस्टिव वाइब्स छा जाती हैं. इस साल शरद नवरात्रि (11 से 20 अक्टूबर 2026) के दौरान दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में डांडिया और गरबा नाइट की धूम मची हुई है. विंटर सीजन की शुरुआत से पहले का सुहाना मौसम और शानदार ओपन-एयर वेन्यू इस फेस्टिवल को और भी खास बना देते हैं. लोग अपने कलरफुल चानिया-चोली और एथनिक आउटफिट्स में तैयार होकर फेस्टिव मूड में झूमने के लिए तैयार हैं. शहरभर में लाइव डीजे, बॉलीवुड बीट्स, ट्रेडिशनल गुजराती फूड और शानदार डेकोरेशन के साथ कई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर की कुछ बेस्ट जगहों के बारे में जहां इस नवरात्रि आप भी धमाकेदार डांस और सेलिब्रेशन का मजा ले सकते हैं.

