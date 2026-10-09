Navratri 2026: दिल्ली-NCR में कहां-कहां होगी गरबा और Dandiya Night? यहां देखें 9 Big Events की लिस्ट, लोकेशन, तारीख और खासियत!
Navratri 2026 Delhi Garba Dandiya Nights Event List: अक्टूबर का महीना आते ही दिल्ली-एनसीआर में फेस्टिव वाइब्स छा जाती हैं. इस साल शरद नवरात्रि (11 से 20 अक्टूबर 2026) के दौरान दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में डांडिया और गरबा नाइट की धूम मची हुई है. विंटर सीजन की शुरुआत से पहले का सुहाना मौसम और शानदार ओपन-एयर वेन्यू इस फेस्टिवल को और भी खास बना देते हैं. लोग अपने कलरफुल चानिया-चोली और एथनिक आउटफिट्स में तैयार होकर फेस्टिव मूड में झूमने के लिए तैयार हैं. शहरभर में लाइव डीजे, बॉलीवुड बीट्स, ट्रेडिशनल गुजराती फूड और शानदार डेकोरेशन के साथ कई बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं. आइए जानते हैं दिल्ली-एनसीआर की कुछ बेस्ट जगहों के बारे में जहां इस नवरात्रि आप भी धमाकेदार डांस और सेलिब्रेशन का मजा ले सकते हैं.
1. डंडिया रास सीजन 4, ओखला
ओखला के NSIC ग्राउंड में दो दिनों का यह मेगा सेलिब्रेशन फैशन और म्यूजिक लवर्स के लिए परफेक्ट है. यहां लाइव डीजे प्रतीक मोंगा, फेमस सिंगर शिबानी कश्यप और आर्टिस्ट कोमल सेठ अपनी परफॉर्मेंस से समां बांधेंगे. फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप के साथ जाने के लिए यह एक आइडियल लोकेशन है.
2. शुभारंभ 2026, भारत मंडपम
अगर आपको विशाल पैमाने पर बॉलीवुड और EDM बीट्स पर गरबा करना पसंद है, तो भारत मंडपम का यह तीन दिवसीय इवेंट बेस्ट है. सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है, जिससे आप ट्रैफिक की टेंशन लिए बिना अपनी शानदार ड्रेसेज में पहुंच सकते हैं.
3. डंडिया नाइट 3.0, दिल्ली हाट जनकपुरी
जनकपुरी के दिल्ली हाट में पूरी नवरात्रि के दौरान यह सेलिब्रेशन चलता है. यहां डीजे म्यूजिक, ढोल, फूड स्टॉल और फोटो बूथ का शानदार कॉम्बो मिलता है. बजट फ्रेंडली टिकट्स और वेन्यू पर ही डंडिया स्टिक्स मिलने की सुविधा इसे और भी सुविधाजनक बनाती है.
4. बॉलीवुड डंडिया नाइट, नेहरू पार्क
चाणक्यपुरी के खूबसूरत नेहरू पार्क में होने वाली यह नाइट पूरी तरह बॉलीवुड थीम पर बेस्ड है. यहां डीजे योगी और डीजे बीटकश अपनी धुनों पर नचायेंगे. हरियाली के बीच खुले आसमान के नीचे डांस करने का यह अनुभव बैंकट हॉल्स से बिल्कुल अलग और रिफ्रेशिंग होता है.
5. डंडिया फेस्ट 2026, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया नोएडा
नोएडा के मॉल ऑफ इंडिया के ग्रीन आलैंड में होने वाला यह इवेंट शॉपिंग और डांसिंग का परफेक्ट मिक्स है. जिन दोस्तों को शॉपिंग पसंद है वे मॉल घूम सकते हैं और बाकी लोग फ्लोर पर गरबा एंजॉय कर सकते हैं. यह पोस्ट-डंडिया रिटेल थेरेपी के लिए एकदम सही जगह है.
6. ग्लोबल गरबा फेस्टिवल 2026, पुराना किला
पुराना किला के एनशिएंट बैकग्राउंड में होने वाला यह फाइव-डे फेस्टिवल ऑथेंटिक गुजराती फूड, ट्रेडिशनल हैंडीक्रॉफ्ट्स और गरबा रास का अद्भुत संगम है. यहां सलीम-सुलेमान, दीपावली साठे और धैर्य राजपाड़ा जैसे जाने-माने आर्टिस्ट्स अपनी लाइव परफॉर्मेंस से माहौल को मैजिकल और म्यूजिकल बनाएंगे.
7. मेरी दिल्ली डंडिया उत्सव 2026, तालकटोरा स्टेडियम
अगर नवरात्रि खत्म होने के बाद भी आपका गरबा क्रेज़ कम न हो तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम पहुंच जाइएगा. क्योंकि यह इवेंट आपके लिए है. इंडोर वेन्यू होने की वजह से आपको मौसम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
8. स्पेक्ट्रम डंडिया नाइट 4.0, नोएडा
सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल में आयोजित होने वाले इस चौथे एडिशन में डीजे परिषा और डीजे गौरव अपनी धूनों पर नचायेंगे. यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए फूड, मॉकटेल्स और वेजीटेरियन बुफे का शानदार पैकेज मिलता है.
9. एनसीआर हॉटस्पॉट्स: गुरुग्राम और नोएडा
अगर ये लोकेशन आपके पास नहीं हैं, तो एनसीआर में और भी कई विकल्प मौजूद हैं. नोएडा के आरक्यूब् मॉल में दो दिन का सेलिब्रेशन, गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में 'डंडिया ई धमाका 4.0' और सेवेन बैरल ब्रूवपब में 'ग्रैंड डंडिया कार्निवल' जैसे कई बेहतरीन ऑप्शंस आपका इंतजार कर रहे हैं.