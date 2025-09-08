Navratri में इन खूबसूरत हसीनाओं से लें फैशन टिप्स, लड़के नहीं हटा पाएंगे आपसे निगाहें

नवरात्रि पर करें खुद को इस तरह स्टाइल

शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से होने जा रहा है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस त्यौहार की शुरूआत हो रही है। नौ दिनों तक चलने वाले इस त्‍योहार में लोग व्रत और पूजा-पाठ करते हैं। इन नौ दिनों में गरबा और डांडिया खेलने का भी काफी महत्व होता है। लोग इसमें बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं। इन नौ दिनों मे महिलाएं तरह तरह के पारंपारिक परिधान पहनती हैं। अगर इस साल आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो टीवी की खूबसूरत हसीनाओं से कुछ टिप्स ले सकते हैं।