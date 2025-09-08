  • Home>
Navratri में इन खूबसूरत हसीनाओं से लें फैशन टिप्स, लड़के नहीं हटा पाएंगे आपसे निगाहें

Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि (Navratri 2025) का इंतजार हर किसी को रहता है। गरबा और डांडिया खेलने के लिए सभी बहुत उत्सुक रहते हैं। आप इस त्यौहार में खूबसूरत दिखने के लिए टीवी की हसीनाओं से कुछ टिप्स ले सकते हैं। 

By: Preeti Rajput Last Updated: September 8, 2025 13:01:23 IST
नवरात्रि पर करें खुद को इस तरह स्टाइल

शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से होने जा रहा है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस त्यौहार की शुरूआत हो रही है। नौ दिनों तक चलने वाले इस त्‍योहार में लोग व्रत और पूजा-पाठ करते हैं। इन नौ दिनों में गरबा और डांडिया खेलने का भी काफी महत्व होता है। लोग इसमें बढ़चढ़ कर भाग लेते हैं। इन नौ दिनों मे महिलाएं तरह तरह के पारंपारिक परिधान पहनती हैं। अगर इस साल आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो टीवी की खूबसूरत हसीनाओं से कुछ टिप्स ले सकते हैं।

लाल और ब्लैक लुक

लाल रंग आपके लुक के लिए इस नवरात्रि परफेक्‍ट हो सकता है। जरी वर्क वाला हेवी दुपट्टा आपके लुक में चार चांद लगा सकता है।

रुबीना दिलैक का लुक किया कॉपी

नवरात्रि में इस तरह का आउटफिट भी आप कैरी कर सकती हैं। यह आपके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देगा।

ब्लैक और व्हाइट का धमाकेदार कॉम्बिनेशन

इस ट्रेंडी लहंगे को भी आप स्‍टाइल कर सकती हैं। यह ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन आप पर काफी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है।

खूबसूरत और स्‍टाइलिश इंडियन अटायर

अगर आप इस लुक को कॉपी करते हैं तो यह आपको काफी डिफरेंट लुक देगा। इस लुक में आप खुलकर नवरात्रि के त्‍योहार को एन्‍जॉय कर सकती हैं।

नवरात्रि के लिए परफेक्ट लुक

नवरात्रि में ब्लैक रंग आपके लुक के लिए परफेक्‍ट हो सकता है। निया शर्मा का ये आउटफिट आपके लिए परफेक्‍ट हो सकता है। यह डिजाइन इन दिनों काफी फैशन में भी है। नवरात्रि में इस लुक को आप रीक्रिएट कर सकती हैं।

