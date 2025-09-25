Navratri 2025:देवी को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन का दान क्यों है खास

नवरात्रि 2025 एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ उपवास और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें किए गए दान का भी गहरा महत्व होता है. हिंदू धर्म में दान को पुण्य का सबसे बड़ा साधन माना गया है. शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के नौ दिनों में किया गया दान कई गुना फल देकर जीवन को सुख-समृद्धि से भर देता है.बल्कि जीवन में सौभाग्य, धन, सेहत और शांति भी लाता है. आइए जानते हैं नवरात्रि के नौ दिनों में किए जाने वाले दान और उनके विशेष महत्व के बारे में.