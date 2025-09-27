Navratri 2025: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं मजेदार और स्वादिष्ट सब्जियाँ, जिसे खाने के बाद आपका भी चाटोगे अपनी उंगलियाँ - Photo Gallery
Navratri 2025: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं मजेदार और स्वादिष्ट सब्जियाँ, जिसे खाने के बाद आपका भी चाटोगे अपनी उंगलियाँ

अगर आप नवरात्रि कर रहे हों, या स्वास्थ्य कारणों से प्याज-लहसुन से बचना चाहते हों, तो ये सब्जियाँ आपकी रसोई में दमदार कॉम्बिनेशन होंगी. पालक पनीर से लेकर लौकी चना दाल तक, हर रेसिपी में स्वाद और टेक्सचर पर पूरा ध्यान दिया गया है. रेसिपीज हैं जो दिखने में रेस्टोरेंट-लेवल, बनाने में आसान तरीके.

By: Komal Singh | Last Updated: September 27, 2025 10:18:57 AM IST

1/9

पालक पनीर

पालक पनीर एक क्लासिक डिश है, लेकिन बिना प्याज-लहसुन के भी इसको रेस्टोरेंट जैसा बनाया जा सकता है. सबसे पहले पालक को हल्का उबालें या ब्लांच करें, फिर उसे हरी मिर्च और हल्की जायफल के साथ प्यूरी करें. एक पैन में घी गरम करें, उसमें जीरा और एक चुटकी हिंग डालें. फिर पालक प्यूरी और थोड़ी सी क्रीम मिलाएँ, उसमें सेअर किए हुए पनीर के टुकड़े डालें. इससे सब्ज़ी सॉफ्ट, मलाईदार और ग्लॉसी बनेगी. पनीर नरम रहेगा और पालक स्वाद बराबर रहेगा—तीखा नहीं, बढ़िया बैलेंस के साथ.

2/9

मसालेदार मेथी और मटर

मसालेदार मेथी और मटर को मलाई या काजू-पेस्ट के साथ मिलाकर जब पकाया जाए, तो इसका स्वाद एकदम शाही हो जाता है. सबसे पहले ताज़ी मेथी पत्तियों को कुछ तेल और हरी मिर्च के साथ सॉट करें. फिर एक मलाईदार बेस तैयार करें जिसमें काजू का पेस्ट या क्रीमी टमाटर बेस हो (प्याज-लहसुन के बिना). मटर डाल कर हल्की सी उबाल लें ताकि सब्ज़ियाँ नरम हों मगर बहुत ज्यादा मसाले में न खो जाएं.

3/9

कश्मीरी दम आलू

गोल आलू जो बाहर से हल्के तले हुए हों और फिर मलाई-दही की ग्रेवी में पकें, वो भी बिना प्याज-लहसुन के. छोटे आलू को ब्लैंच कर लें, फिर हल्के तल कर साइड में रखें. ग्रेवी में दही, सूखे अदरक, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी मिलाएँ. एक छोटे फ्लेवर के लिए हिंग और सरसों के तेल का तड़का भी लें. आलू ग्रेवी को अच्छे से सोक करें. यह डिश दिखने में रॉयल लगेगी और खाने में स्वादिष्ट.

नवरत्न कोरमा

नवरत्न कोरमा नाम ही इशारा कर देता है कि यह वैरायटी में भरपूर होगी मिश्रित सब्जियाँ , सूखे मेवे, केसर और मलाई का मिश्रण. प्याज-लहसुन के बिना भी इसकी रिचनेस कम नहीं होती. सबसे पहले, मूंगफली, बादाम या काजू की पेस्ट तैयार करें, और टमाटर के बेस के साथ पकाएँ. सब्जियाँ गाजर, मटर, फूलगोभी आदि हल्की उबाल लें ताकि वह अपनी बनाए रखें. केसर और थोड़ा गरम मसाला बेस को महकदार बनाते हैं.

5/9

कद्दू-नारियल करी

इस डिश की खासियत है कि यह मीठापन, मसाला और क्रीमी टेक्सचर तीनों साथ लाता है. कद्दू के टुकड़े हल्के तेल या सरसों के तेल में हल्की भुनाई के बाद नारियल दूध, हल्दी, हरी मिर्च और थोड़ा गुड़ मिलाकर पकाएं. नारियल दूध क्यूंकि ग्रेवी को मलाईदार बनाता है और हल्की मिठास देता है. गुड़ से बैलेंस आता है. मसाले ज्यादा तीखे न हों, सिर्फ धीमी आंच पर पकाएँ ताकि स्वाद नर्म बने. सादगी में स्वाद, वाकई में रेस्टोरेंट जैसा महसूस कराएगी.

6/9

भरवा भिंडी

भरी हुई भिंडी जब कुरकुरी stuffing के साथ पकती है, स्वाद कमाल का होता है. भिंडी को लंबाई में आधा काटकर बीच में मूंगफली, सूखा नारियल, धनिया पाउडर और अमचूर का मिश्रण भरें. हल्का सेंक करें ताकि बाहर का हिस्सा हल्का सा क्रिस्पी हो जाए और अंदर स्टाफिंग स्वाद से भर जाए यह सब्जी साधारण लेकिन ज़ायके में भारी-भरकम महसूस कराती है.

7/9

मलाई कोफ्ता

पनीर और सब्जियों के कोफ्तों को हल्के तल कर बाहर से सुनहरा करें. काजू-टमाटर की ग्रेवी बनाएं जिसमें बिना प्याज-लहसुन के मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, और थोड़ी मलाई हो. कोफ्ता को ग्रेवी में डुबोएँ कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए लेकिन अपना शेप बनाए रखे. यह डिश मलाईदार होती है.

8/9

फूल गोभी मखनी

फूलगोभी को पहले भुने, ताकि उसका हल्का चिपचिपापन और सुनहरी परत आ जाए. फिर टमाटर-काजू की मखनी सॉस तैयार करें जिसमें हिंग, कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च का स्पर्श हो. ग्रेवी को धीमी आंच पर पकाएँ ताकि स्वाद गहराई से विकसित हो. फूलगोभी का नरम अंदर और बाहर हल्की सी क्रस्ट बनावट बढ़ाती है. स्वाद, टेक्सचर और कला का मेल इससे नॉन-ऑनियन-गार्लिक भी शानदार बनता है.

9/9

