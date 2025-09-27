Navratri 2025: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं मजेदार और स्वादिष्ट सब्जियाँ, जिसे खाने के बाद आपका भी चाटोगे अपनी उंगलियाँ

पालक पनीर

पालक पनीर एक क्लासिक डिश है, लेकिन बिना प्याज-लहसुन के भी इसको रेस्टोरेंट जैसा बनाया जा सकता है. सबसे पहले पालक को हल्का उबालें या ब्लांच करें, फिर उसे हरी मिर्च और हल्की जायफल के साथ प्यूरी करें. एक पैन में घी गरम करें, उसमें जीरा और एक चुटकी हिंग डालें. फिर पालक प्यूरी और थोड़ी सी क्रीम मिलाएँ, उसमें सेअर किए हुए पनीर के टुकड़े डालें. इससे सब्ज़ी सॉफ्ट, मलाईदार और ग्लॉसी बनेगी. पनीर नरम रहेगा और पालक स्वाद बराबर रहेगा—तीखा नहीं, बढ़िया बैलेंस के साथ.