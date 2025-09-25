Navratri 2025: खूबसूरती बढ़ाने के लिए चुनें परफेक्ट बिंदी स्टाइल - Photo Gallery
Navratri 2025: खूबसूरती बढ़ाने के लिए चुनें परफेक्ट बिंदी स्टाइल

नवरात्रि का समय गरबा और डांडिया नाचने के लिए सबसे खास होता है और इस दिन बहुत से लोगो को नए तरीके के लुक क्रिएट करना और  स्टाइलिश दिखने का काफी शोक होता है लेकिन समझ नहीं आता की ऐसा क्या करें जिससे वो मॉडर्न और अट्रैक्टिव दिखें तो चलिए जानते है कुछ ऐसी स्टाइलिश बिंदी के बारे में जो आपके लुक को और भी ज्यादा निखार देगी
 

By: Komal Singh Last Updated: September 25, 2025 11:48:50 AM IST
1/9

लाल बिंदी

लाल बिंदी हमेशा ट्रेडिशनल लुक देती है. आप इसे अलग साइज और शेप में पहनकर गरबा लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना सकते है.

2/9

स्टोन वाली बिंदी

स्टोन वाली बिंदी स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखती है . इसे आप माथे की ओर बढ़ते डिजाइन में ट्राई कर सकतें है ये आपके लुक में चार चाँद लगा देगी .

3/9

मोती वाली बिंदी

मोती वाली बिंदी गरबा लुक में क्लासी और एलिगेंट टच देती है. यह खासकर हल्के और रंग - बिरंगे आउटफिट्स के साथ परफेक्ट लगती है.

4/9

फूल जैसी शेप वाली बिंदी

फूल जैसी शेप वाली बिंदी काफी सुंदर लुक देता है इसे आप मैचिंग नेकलेस या ईयररिंग्स के साथ पहन सकते है.

half moon shaped bindi - Photo Gallery
5/9

आधा चाँद शेप वाली बिंदी

यह बिंदी आपके लुक को एक मॉडर्न और ट्रेडिशनल टच देगा , जो आपको और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएगा और हम आपको ये भी बता दे की यह बिंदी रात के गरबा नाइट्स में बहुत ट्रेंडिंग भी है.

6/9

छोटे रंग-बिरंगे डॉट्स वाली बिंदी

छोटे रंग-बिरंगे डॉट्स वाली बिंदी आपके फैस पर एक ग्लोई इफेक्ट देता है और इसे आप फ्रंट हेयरलाइन के साथ या आंखों के पास ट्राई कर सकते हैं.

7/9

चेन वाली बिंदी

माथे पर चेन वाली बिंदी बेहद ग्लैमरस लगती है. यह आपके लुक को स्टाइलिश और फैंसी बना देता है.

8/9

छोटे और सिंपल बिंदी

छोटे और सिंपल बिंदी से भी गरबा लुक को स्टाइलिश बनाएगा और अगर आप इसे हल्के मेकअप और भारी आउटफिट्स के साथ ट्राई करें तो आपको ही सब देखेंगे.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

