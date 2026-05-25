Nautapa 2026: नौतपा में अपने खाने में शामिल करें ये 5 चीजें, पेट रहेगा ठंडा, गर्मी से मिलेगी राहत
25 मई से नौतपा शुरू हो गया है. नौतपा के दौरान शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है अन्यथा लू लगने या डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जरूरी है कि अपने खानपान में कुछ परिवर्तन किया जाये. यहां ऐसे ही कुछ जरूरी खाद्य पदार्थों का नाम बताया गया है, जिन्हें नौतपा में अपने खान-पान में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है.
छाछ
गर्मी में छाछ शरीर को तुरंत ठंडक देने का काम करती है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट को ठंडा रखते हैं. भुना जीरा और काला नमक इसके स्वाद को दोगुना कर देते हैं.
रायता
गर्मियों में खाने के दौरान रायते को जरूर अपने खाने में शामिल करें. लौकी या खीरे का रायता खाने का जायका तो बढ़ाता ही है, पाचन भी आसान करता है.
सत्तू शरबत
गर्मियों में सत्तू रामबाण है. घर से बाहर निकलने से पहले इसका एक गिलास शरबत बनाकर जरूर पियें. ये लू से बचाएगा और पेट भी काफी देर तक भरा रहेगा.
तरबूज
नौतपा के टाइम हाइड्रेशन के लिए सबसे जरूरी है तरबूज खाना. तरबूज में 90% पानी होता है जो पानी की कमी को पूरा करता है और डीहाइड्रेशन से बचाता है.
कर्डराइस
गर्मियों में दोपहर में हल्के खाने को तरजीह दें. कर्डराइस दोपहर के खाने के लिए बेस्ट विकल्प है. ये सुपाच्य होने के साथ पेट भी ठंडा रखता है.