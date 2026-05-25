Nautapa 2026: नौतपा में अपने खाने में शामिल करें ये 5 चीजें, पेट रहेगा ठंडा, गर्मी से मिलेगी राहत

25 मई से नौतपा शुरू हो गया है. नौतपा के दौरान शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है अन्यथा लू लगने या डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना रहता है. ऐसे में गर्मी से बचने के लिए जरूरी है कि अपने खानपान में कुछ परिवर्तन किया जाये. यहां ऐसे ही कुछ जरूरी खाद्य पदार्थों का नाम बताया गया है, जिन्हें नौतपा में अपने खान-पान में शामिल करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है.