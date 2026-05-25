Hair Care Tips: बालों में मेहंदी लगाने से पहले ये गलती न करें, जानें नेचुरल और हर्बल मेहंदी का फर्क

Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए आजकल लोग केमिकल हेयर डाई से दूरी बनाकर प्राकृतिक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं. इसी वजह से मेहंदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है. बाजार में इसे “नेचुरल मेहंदी” और “हर्बल मेहंदी” जैसे नामों से बेचा जा रहा है, लेकिन आमतौर पर लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं. असल में इन दोनों में बड़ा अंतर होता है, जो सीधे आपके बालों और स्कैल्प की सेहत को प्रभावित कर सकता है. इसलिए मेहंदी लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी मेहंदी शुद्ध है और कौन सी मिलावटी हो सकती है.