Hair Care Tips: बालों में मेहंदी लगाने से पहले ये गलती न करें, जानें नेचुरल और हर्बल मेहंदी का फर्क
Hair Care Tips: बालों को कलर करने के लिए आजकल लोग केमिकल हेयर डाई से दूरी बनाकर प्राकृतिक विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं. इसी वजह से मेहंदी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ गया है. बाजार में इसे “नेचुरल मेहंदी” और “हर्बल मेहंदी” जैसे नामों से बेचा जा रहा है, लेकिन आमतौर पर लोग दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं. असल में इन दोनों में बड़ा अंतर होता है, जो सीधे आपके बालों और स्कैल्प की सेहत को प्रभावित कर सकता है. इसलिए मेहंदी लगाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी मेहंदी शुद्ध है और कौन सी मिलावटी हो सकती है.
बालों में मेहंदी का बढ़ता चलन
आजकल लोग केमिकल हेयर डाई की जगह नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. मेहंदी को सुरक्षित विकल्प माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग लगातार बढ़ रहा है.
नेचुरल मेहंदी क्या होती है?
नेचुरल मेहंदी सिर्फ हिना (मेहंदी) के सूखे पत्तों को पीसकर बनाई जाती है. इसमें किसी तरह का केमिकल, आर्टिफिशियल कलर या डाई नहीं मिलाई जाती.
नेचुरल मेहंदी का असर बालों
यह बालों को हल्का लाल या ब्राउनिश टोन देती है. साथ ही यह स्कैल्प को ठंडक देने और बालों की नेचुरल कंडीशनिंग में मदद करती है.
हर्बल मेहंदी क्या होती है?
हर्बल मेहंदी में शुद्ध मेहंदी के साथ आंवला, शिकाकाई, रीठा, ब्राह्मी और भृंगराज जैसी जड़ी-बूटियां मिलाई जाती हैं. इसका मकसद बालों को अतिरिक्त पोषण देना होता है.
हर्बल मेहंदी में मिलावट का खतरा
कुछ कंपनियां गहरा और तुरंत रंग देने के लिए PPD जैसे केमिकल भी मिला देती हैं. ऐसे प्रोडक्ट्स बालों को काला रंग देने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें जोखिम हो सकता है.
असली मेहंदी कैसे पहचानें?
पैकेट पर “100% Natural Henna”, “No PPD” और पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट जरूर देखें. अगर मेहंदी बहुत जल्दी गहरा रंग देती है तो उसमें केमिकल मिलावट हो सकती है.
पैच टेस्ट क्यों जरूरी है?
मेहंदी लगाने से पहले पैच टेस्ट करना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की एलर्जी या रिएक्शन का पहले से पता चल सके और बाल सुरक्षित रहें.
सेहत पर असर और एलर्जी का खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, मिलावटी मेहंदी से स्कैल्प में खुजली, जलन, रेडनेस और एलर्जी हो सकती है. संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है.