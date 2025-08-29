क्या आपके भी मुँह में हो रहे हैं छाले ? तो अपनाएँ ये कुछ खास घरेलू नुस्खे
अगर आपके मुंह में किसी के झूठे या बाहर के खाने की वजह से छाले हो गए हैं और इसकी वजह से आपको काफी दर्द हो रहा है, तो चलिए जानते हैं कुछ असरदार घरेलू नुस्खे जो आपकी समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे।
लौंग का तेल ( clove oil)
लौंग का तेल मुँह के छाले के दर्द और सूजन को कम करने में बहुत असरदार होता है, जो इन्फेक्शन होने से रोकता है और दर्द को भी कम करता है।
शहद और दालचीनी पेस्ट (Honey and Cinnamon Paste)
शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो छालों को फैलने से बचाता है और जल्दी ठीक करता है। दालचीनी सूजन और बैक्टीरिया को कम करने में मदद करती है। इसे बनाने के लिए एक चम्मच शहद में थोड़ा दालचीनी पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और अपने छाले पर लगाएं।
गर्म पानी से कुल्ला करें (Rinse with warm water)
अगर आपके मुँह में छाले हुए हैं, तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर दिन में 3 या 4 बार कुल्ला करें, इससे मुँह साफ रहता है ।
एलोवेरा जेल (AloeVera Gel)
एलोवेरा जेल में सूजन कम करने और गले को जल्दी ठीक करने की मदद करता है । अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। इसे हल्के हाथों से 2 या 3 बार लगाएं, आपको जल्दी आराम मिलेगा।
नारियल का तेल (coconut oil)
नारियल के तेल में एंटीसेप्टिक के गुण होते हैं, जो मुँह के छालों को कम करने में मदद करते हैं। अगर आप रोज सुबह या शाम नारियल का तेल लगाते हैं तो इससे आपका दर्द कम होगा और संक्रमण से भी बचाव होगा।
हल्दी पेस्ट (Turmeric Paste)
हल्दी में अगर आप शहद मिलाकर लगाएं तो इससे आपका दर्द और सूजन कम हो सकती है, साथ ही यह संक्रमण से भी बचाता है। यह आपकी परेशानी को जड़ से खत्म कर देता है।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.