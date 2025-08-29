क्या आपके भी मुँह में हो रहे हैं छाले ? तो अपनाएँ ये कुछ खास घरेलू नुस्खे

एलोवेरा जेल (AloeVera Gel)

एलोवेरा जेल में सूजन कम करने और गले को जल्दी ठीक करने की मदद करता है । अगर आपके घर में एलोवेरा है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बाजार से खरीद कर भी ला सकते हैं। इसे हल्के हाथों से 2 या 3 बार लगाएं, आपको जल्दी आराम मिलेगा।