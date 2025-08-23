  • Home>
  • सीमाओ से सितारो तक, भारत की वो उपलब्धियाँ जिन्होंने लिखी सम्मान, जीत और पहचान की कहानियाँ

सीमाओ से सितारो तक, भारत की वो उपलब्धियाँ जिन्होंने लिखी सम्मान, जीत और पहचान की कहानियाँ

India’s Remarkable Achievements: भारत ने विज्ञान, तकनीक, सुरक्षा और स्वास्थ्य में ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में उसकी छवि बदल दी। अंतरिक्ष की नई ऊँचाइयों को छूने से लेकर सीमाओं की रक्षा तक और इंसानियत के लिए खड़े होने से लेकर भूख व बीमारी पर जीत हासिल करने तक, भारत ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया। इन उपलब्धियों ने देश को नई पहचान और गर्व दिलाया।

By: Ananya verma Last Updated: August 23, 2025 18:16:56 IST
1/7

मंगलयान,मार्स पर भारत का कदम

2014 में ISRO का मंगलयान मिशन भारत को पहली बार मंगल ग्रह तक ले गया। खास बात यह थी कि यह मिशन बेहद कम खर्च में सफल हुआ। भारत पहला एशियाई देश बना जिसने मंगल पर कदम रखा। इस उपलब्धि ने पूरी दुनिया में भारत की वैज्ञानिक ताकत का लोहा मनवाया।

2/7

चंद्रयान-3, चाँद पर भारत की जीत

2023 में चंद्रयान-3 ने इतिहास रचा। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। यह मिशन वैज्ञानिकों की मेहनत और तकनीक की सटीकता का प्रतीक था। चाँद पर उतरकर भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।

3/7

ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन पर तिरंगा

1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर कब्ज़ा किया। यह दुनिया का सबसे ऊँचा रणक्षेत्र है। इस मिशन ने दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है।

4/7

ऑपरेशन राहत, इंसानियत की मिसाल

2015 में यमन में युद्ध के दौरान भारत ने ऑपरेशन राहत चलाया। इसमें सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। इस मानवीय मिशन से भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खड़ा है।

5/7

ग्रीन रेवोल्यूशन , भूख से लड़ाई

1960 के दशक में भारत ने हरित क्रांति (Green Revolution) की शुरुआत की। आधुनिक खेती, नई तकनीक और हाई-यील्ड फसलों ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। इस मिशन ने न सिर्फ करोड़ों लोगों को भूख से बचाया बल्कि भारत को "भूखे देश" की छवि से निकालकर आत्मनिर्भर बनाया।

6/7

पोलियो उन्मूलन मिशन, स्वास्थ्य में जीत

भारत कभी पोलियो से सबसे प्रभावित देशों में था। लेकिन लंबे प्रयासों, वैक्सीन अभियान और जनजागरूकता के कारण 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया। यह मिशन दुनिया के लिए एक उदाहरण बना और भारत की छवि स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूत हुई।

7/7

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताई गई बातें विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, संस्था या मिशन की छवि को ठेस पहुँचाना नहीं है। कृपया इसे जानकारी और मनोरंजन के रूप में ही देखें।

