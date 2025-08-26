हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ?
टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे फेमस शो बिग बॉस 19 एक बार फिर से फैन्स के दिलों पर अपना जादू वापस आ गया हैं। इस बार शो में काफी फेमस सेलिब्रिटी आपस में भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं, वही शो में ग्लैमर का तड़का के लिए नतालिया जानोसजेक नजर आने वाली है। सबके मन में एक ही सवाल आता है कि ये कौन?
बिग बॉस 19 में नतालिया जानोसजेक की धमाकेदार एंट्री
24 अगस्त से शुरू हुआ टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो, बिग बॉस 19 में नतालिया जानोसजेक की धमाकेदार एंट्री हो चुकी हैं, अब ये देखना जबरदस्त होगा की शो में ग्लैमर के तड़के के साथ और क्या धमाल मचाने वाली नतालिया जानोसजेक।
आखिर कौन हैं नतालिया जानोसजेक?
नतालिया जानोसजेक एक पोलैंड की खूबसूरत एक्ट्रेस, सिंगर और ऑथर हैं, उन्होंने मॉडलिंग में काफी सफलता पाई हैं और उन्होंने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा लिया है।
क्या हैं नतालिया जानोसजेक का फ़िल्मी करियर ?
नतालिया ने काफी सारी फिल्मो में काम किया हैं जैसे- फ्लेम: एन अनटोल्ड लवस्टोरी, द ग्रीन फेयरी, ड्रीम्ज: द मूवी। इसके अलावा नतालिया ने फिल्म नतालिया ने फिल्म 'चिकन करी लॉ’ से बॉलीवुड में शानदार एंट्री की और उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हॉउसफुल 5' में भी काम किया हैं।
नतालिया हैं कमाल की ऑथर
नतालिया केवल एक बेहतरीन डांसर और एक्ट्रेस ही नहीं हैं बल्कि वो एक बेहतरीन ऑथर भी हैं उन्होंने एक किताब लिखी हैं जिसका नाम ‘Behind the Scenes of Bollywood' हैं।
नतालिया अब लगाएंगी बिग बॉस में ग्लैमर का तड़का
फिल्मो में धमालमचाने के बाद अब नतालिया बिग बॉस 19 में ग्लैमर का तड़का लगाने आ रही हैं और सभी को अपनी अदाओं से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को तैयार हैं।
