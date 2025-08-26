  • Home>
  हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ?

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ?

टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे फेमस शो बिग बॉस 19 एक बार फिर से फैन्स के दिलों पर अपना जादू वापस आ गया हैं। इस बार शो में काफी फेमस सेलिब्रिटी आपस में भिड़ते हुए नजर आने वाले हैं, वही शो में ग्लैमर का तड़का के लिए नतालिया जानोसजेक नजर आने वाली है। सबके मन में एक ही सवाल आता है कि ये कौन? 

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 26, 2025 13:22:09 IST
Natalia Janoszek explosive entry in Bigg Boss 19 - Photo Gallery
1/6

बिग बॉस 19 में नतालिया जानोसजेक की धमाकेदार एंट्री

24 अगस्त से शुरू हुआ टीवी का सबसे कंट्रोवर्शियल शो, बिग बॉस 19 में नतालिया जानोसजेक की धमाकेदार एंट्री हो चुकी हैं, अब ये देखना जबरदस्त होगा की शो में ग्लैमर के तड़के के साथ और क्या धमाल मचाने वाली नतालिया जानोसजेक।

Who is Natalia Janoszek - Photo Gallery
2/6

आखिर कौन हैं नतालिया जानोसजेक?

नतालिया जानोसजेक एक पोलैंड की खूबसूरत एक्ट्रेस, सिंगर और ऑथर हैं, उन्होंने मॉडलिंग में काफी सफलता पाई हैं और उन्होंने काफी सारे ब्यूटी पेजेंट में भी हिस्सा लिया है।

What is Natalia Janoszek film career - Photo Gallery
3/6

क्या हैं नतालिया जानोसजेक का फ़िल्मी करियर ?

नतालिया ने काफी सारी फिल्मो में काम किया हैं जैसे- फ्लेम: एन अनटोल्ड लवस्टोरी, द ग्रीन फेयरी, ड्रीम्ज: द मूवी। इसके अलावा नतालिया ने फिल्म नतालिया ने फिल्म 'चिकन करी लॉ’ से बॉलीवुड में शानदार एंट्री की और उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'हॉउसफुल 5' में भी काम किया हैं।

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
4/6

नतालिया हैं कमाल की ऑथर

नतालिया केवल एक बेहतरीन डांसर और एक्ट्रेस ही नहीं हैं बल्कि वो एक बेहतरीन ऑथर भी हैं उन्होंने एक किताब लिखी हैं जिसका नाम ‘Behind the Scenes of Bollywood' हैं।

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
5/6

नतालिया अब लगाएंगी बिग बॉस में ग्लैमर का तड़का

फिल्मो में धमालमचाने के बाद अब नतालिया बिग बॉस 19 में ग्लैमर का तड़का लगाने आ रही हैं और सभी को अपनी अदाओं से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को तैयार हैं।

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery

हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
हुस्न के जलवों से सभी को घायल करने वाली Natalia Janoszek, जो मचा देंगी Bigg Boss 19 में आतंक! जाने कौन है और कैसे हुई मशहूर ? - Photo Gallery
