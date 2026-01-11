PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” कार्यक्रम में शामिल हैं. यह कार्यक्रम 8 से शुरू है जो कि आज 11 जनवरी, 2026 तक चलेगा और इसका मकसद सोमनाथ मंदिर पर पहले ऐतिहासिक हमले की 1000वीं सालगिरह और भारत की आज़ादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह मनाना है. इस कार्यक्रम में मंत्रों का जाप, प्रार्थना, एक शानदार ड्रोन शो और एक “शौर्य यात्रा” शामिल है. यहां, पीएम मोदी भक्तों के साथ मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को याद कर रहे हैं और देश की गौरवशाली सभ्यता का सम्मान कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री Narendra Modi के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है. वे आज पावन Somnath Temple में विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे इससे पहले शनिवार को उन्होंने महाआरती में भाग लिया और ऊं जाप के माध्यम से आध्यात्मिक साधना की.

शनिवार शाम की कुछ मनमोहक तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं.