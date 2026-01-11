  • Home>
  PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में “सोमनाथ स्वाभिमान पर्व” कार्यक्रम में शामिल हैं. यह कार्यक्रम 8 से शुरू है जो कि आज 11 जनवरी, 2026 तक चलेगा और इसका मकसद सोमनाथ मंदिर पर पहले ऐतिहासिक हमले की 1000वीं सालगिरह और भारत की आज़ादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह मनाना है. इस कार्यक्रम में मंत्रों का जाप, प्रार्थना, एक शानदार ड्रोन शो और एक “शौर्य यात्रा” शामिल है. यहां, पीएम मोदी भक्तों के साथ मिलकर धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को याद कर रहे हैं और देश की गौरवशाली सभ्यता का सम्मान कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री Narendra Modi के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है. वे आज पावन Somnath Temple में विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे इससे पहले शनिवार को उन्होंने महाआरती में भाग लिया और ऊं जाप के माध्यम से आध्यात्मिक साधना की.

शनिवार शाम की कुछ मनमोहक तस्वीरें यहाँ आप देख सकते हैं.


PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
1/13

PM Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सोमनाथ में "सोमनाथ स्वाभिमान पर्व" कार्यक्रम में शामिल हैं.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
2/13

Somnath Temple

यह कार्यक्रम गुजरात के पवित्र Somnath Temple परिसर में आयोजित किया गया.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
3/13

Somnath Temple

आयोजन का उद्देश्य भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देना रहा है.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
4/13

पीएम मोदी

पीएम मोदी ने विधिवत पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
5/13

Somnath Temple

मंत्रोच्चार और वैदिक परंपराओं के साथ वातावरण भक्तिमय है. यह कार्यक्रम 8 से शुरू है जो कि आज 11 जनवरी, 2026 तक चलेगा.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
6/13

Somnath Temple

इसका मकसद सोमनाथ मंदिर पर पहले ऐतिहासिक हमले की 1000वीं सालगिरह और भारत की आज़ादी के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं सालगिरह मनाना है.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
7/13

Somnath Temple

आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं और संतों की उपस्थिति देखी गई.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
8/13

Somnath Temple

ड्रोन शो से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारत की गौरवशाली परंपरा को दर्शाया.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
9/13

Somnath Temple

प्रधानमंत्री Narendra Modi के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
10/13

PM Modi

वे आज पावन Somnath Temple में विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे इससे पहले शनिवार को उन्होंने महाआरती में भाग लिया और ऊं जाप के माध्यम से आध्यात्मिक साधना की.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
11/13

सोमनाथ परिसर

यह कुछ मनमोहक तस्वीरें शनिवार शाम की है.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
12/13

Somnath temple

सोमनाथ परिसर में आतिशबाजियां भी देखने को मिली

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery
13/13

Somnath Temple

यह आयोजन भारत की सनातन परंपरा और आत्मसम्मान का उत्सव बना.

PM Modi in Somnath: 1000 साल बाद फिर लौटा वही गौरव, मंत्रोच्चार और महाआरती से महका सोमनाथ! यहां देखिए कुछ मनमोहक तस्वीरें - Photo Gallery

