टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, इंडस्ट्री की पार्टी में खुल्लम-खुल्ला ड्रग्स का होता है इस्तेमाल
Narayani Shastri Interview: टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर गंभीर दावे किए हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि टीवी इंडस्ट्री की कुछ पार्टियों में कोकीन और MDMA जैसे ड्रग्स आम हो गए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा?
नारायणी शास्त्री ने किया दावा
नारायणी शास्त्री ने दावा किया कि कुछ मामलों में ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से शूटिंग शेड्यूल पर असर पड़ा है, क्योंकि एक्टर्स काम करने की हालत में सेट पर नहीं पहुंच पाते थे. उनकी बातों से इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल के कल्चर को लेकर नई बहस छिड़ गई है.
नारायणी ने क्या कहा?
सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए नारायणी ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पार्टियों का माहौल समय के साथ बदल गया है. उनके मुताबिक, पहले पार्टियों में बजट मुख्य रूप से शराब के लिए होता था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि कुछ इवेंट्स में गैर-कानूनी ड्रग्स के लिए भी बजट रखा जाता है.
यह बदलाव देखकर हैरान
उन्होंने कहा कि यह बदलाव देखकर उन्हें हैरानी हुई और धीरे-धीरे उन्होंने ऐसी पार्टियों में जाना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें वहां सहज महसूस नहीं होता था.
मैंने लोगों को ऐसी चीजें करते देखा है
इसके अलावा, नारायणी ने कहा कि मैंने लोगों को ऐसी चीजें करते देखा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से उन सभी लोगों को नहीं जानती थीं जो कथित तौर पर ड्रग्स ले रहे थे.
कौन-कौन से ड्रग्स देखे हैं?
जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कौन-कौन से ड्रग्स देखे हैं तो नारायणी ने कोकीन और MDMA का नाम लिया. उन्होंने दावा किया कि छोटी प्राइवेट पार्टियों में ड्रग्स का इस्तेमाल ज्यादा दिखता है, जबकि बड़ी पार्टियों में इसे आमतौर पर लोगों की नजरों से दूर रखा जाता है.
नशे की वजह से शूटिंग में होती है देरी
नारायणी ने यह भी कहा कि नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से कभी-कभी टेलीविजन सेट पर काम पर असर पड़ता है. उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जब एक शूट में लगभग चार घंटे की देरी हुई क्योंकि एक एक्टर कथित तौर पर परफॉर्म करने की हालत में नहीं था.
प्रोडक्शन टीम को करना पड़ा इंतजार
उनके अनुसार, वह व्यक्ति ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे पूरी प्रोडक्शन टीम को शूटिंग शुरू होने से पहले इंतजार करना पड़ा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रोड्यूसर्स को अक्सर मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है क्योंकि टेलीविजन शो के बीच में लीड एक्टर को बदलने से कहानी पर असर पड़ सकता है, लागत बढ़ सकती है और ब्रॉडकास्ट शेड्यूल भी प्रभावित हो सकता है.