टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री का चौंकाने वाला दावा, इंडस्ट्री की पार्टी में खुल्लम-खुल्ला ड्रग्स का होता है इस्तेमाल

प्रोडक्शन टीम को करना पड़ा इंतजार

उनके अनुसार, वह व्यक्ति ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिससे पूरी प्रोडक्शन टीम को शूटिंग शुरू होने से पहले इंतजार करना पड़ा. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रोड्यूसर्स को अक्सर मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ता है क्योंकि टेलीविजन शो के बीच में लीड एक्टर को बदलने से कहानी पर असर पड़ सकता है, लागत बढ़ सकती है और ब्रॉडकास्ट शेड्यूल भी प्रभावित हो सकता है.