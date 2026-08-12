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मैकडोनाल्ड के प्यार में बोल्ड हुए बर्गर! अप्सरा सी खूबसूरती पर दिल हार बैठा क्रिकेटर, देखें तस्वीरें

Nandre Burger Love Story: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर क्रिकेट के मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. मैदान पर बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से परेशान करने वाले नांद्रे बर्गर प्यार की पिच पर एक खूबसूरत हसीना के प्यार में बोल्ड हो गए. उनकी लव स्टोरी काफी रोमांचक है, जो क्रिकेट फैंस के बीच खूब चर्चित है. दरअसल, नांद्रे बर्गर की वाइफ का नाम एशले मैकडोनाल्ड है. पढ़ें बर्गर और मैकडोनाल्ड की लव स्टोरी…


By: Ankush Upadhayay | Published: August 12, 2026 6:25:39 PM IST

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कौन हैं नांद्रे बर्गर की वाइफ? - Photo Gallery
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कौन है नांद्रे बर्गर की वाइफ?

नांद्रे बर्गर की वाइफ एश्ले मैकडोनाल्ड (Ashleigh McDonald) एक आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजिस्ट हैं. साउथ अफ्रीका के केप टाउन में रहती हैं. एश्ले अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया की चकाचौंध से दूर रखती हैं.

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कब हुई नांद्रे बर्गर की शादी?

नांद्रे बर्गर और एश्ले मैकडोनाल्ड ने पिछले साल नवंबर में धूमधाम से शादी रचाई. कपल ने इंस्टाग्राम पर शादी की कई खूबसूरत तस्वीरें भी शेयर की थीं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी.

नांद्र बर्गर और उनकी वाइफ. - Photo Gallery
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नांद्रे को सपोर्ट करती हैं एश्ले

साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज की वाइफ एश्ले सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर नांद्रे बर्गर के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

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क्रिकेट फैंस को खूब पसंद ये जोड़ी

क्रिकेट फैंस को नांद्रे बर्गर और एश्ले की जोड़ी खूब पसंद आती है. इसके पीछे कपल के सरनेम का कॉम्बिनेशन है. दरअसल, नांद्रे का सरनेम 'बर्गर' है, जबकि उनकी वाइफ का सरनेम 'मैकडॉनल्ड' है. ऐसे में फैंस उन्हें परफेक्ट 'फास्ट फूड कपल' कहते हैं.

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नांद्रे बर्गर का करियर

नांद्रे बर्गर ने साउथ अफ्रीका के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 14 विकेट चटकाए हैं. वहीं, वनडे में उनके नाम 14 मैचों में 22 विकेट दर्ज हैं, जबकि टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 8 मैचों में 6 विकेट हासिल किए हैं. इसके अलावा वो आईपीएल में भी खेल चुके हैं.

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