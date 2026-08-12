मैकडोनाल्ड के प्यार में बोल्ड हुए बर्गर! अप्सरा सी खूबसूरती पर दिल हार बैठा क्रिकेटर, देखें तस्वीरें

Nandre Burger Love Story: साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर क्रिकेट के मैदान पर अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. मैदान पर बल्लेबाजों को अपनी रफ्तार से परेशान करने वाले नांद्रे बर्गर प्यार की पिच पर एक खूबसूरत हसीना के प्यार में बोल्ड हो गए. उनकी लव स्टोरी काफी रोमांचक है, जो क्रिकेट फैंस के बीच खूब चर्चित है. दरअसल, नांद्रे बर्गर की वाइफ का नाम एशले मैकडोनाल्ड है. पढ़ें बर्गर और मैकडोनाल्ड की लव स्टोरी…