Nana Patekar Famous Dialogues: ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने’, मरने के बाद भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं नाना पाटेकर के ये डायलॉग्स

Nana Patekar Famous Dialogues: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की मौत की खबर ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है. उनके फैंस के लिए ये खबर सच में हैरान कर देने वाली है. उन्होंने 75 साल की उम्र में गोवा में आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गोवा के मणिपाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन तड़के उनका निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर तरह के किरदार को यादगार बनाया. विलेन से लेकर हीरो और गंभीर किरदारों से लेकर कॉमेडी तक, उन्होंने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी. नाना ने अपनी एक्टिंग से कभी लोगों को खूब हंसाया तो कभी उनकी आंखों में आंसू ला दिए. ‘क्रांतिवीर’ से लेकर ‘नटसम्राट’ तक, उनके कई किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया है और सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी कमी पैदा हो गई है. वहीं आज हम उनके कुछ ऐसे डायलॉग बताने वाले हैं जो अक्सर लोगों की जुबान पर रहते हैं.