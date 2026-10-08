Nana Patekar Famous Dialogues: ‘आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने’, मरने के बाद भी लोगों की जुबान पर जिंदा हैं नाना पाटेकर के ये डायलॉग्स
Nana Patekar Famous Dialogues: मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर की मौत की खबर ने हर किसी को तोड़कर रख दिया है. उनके फैंस के लिए ये खबर सच में हैरान कर देने वाली है. उन्होंने 75 साल की उम्र में गोवा में आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक, हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ. तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गोवा के मणिपाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन तड़के उनका निधन हो गया. नाना पाटेकर के निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है. उन्होंने अपने शानदार अभिनय से हर तरह के किरदार को यादगार बनाया. विलेन से लेकर हीरो और गंभीर किरदारों से लेकर कॉमेडी तक, उन्होंने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी. नाना ने अपनी एक्टिंग से कभी लोगों को खूब हंसाया तो कभी उनकी आंखों में आंसू ला दिए. ‘क्रांतिवीर’ से लेकर ‘नटसम्राट’ तक, उनके कई किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. उनके जाने से फिल्म इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन अभिनेता को खो दिया है और सिनेमा की दुनिया में एक बड़ी कमी पैदा हो गई है. वहीं आज हम उनके कुछ ऐसे डायलॉग बताने वाले हैं जो अक्सर लोगों की जुबान पर रहते हैं.
आ गए मेरी...
'आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने?' - क्रांतिवीर
'साला, ये दुख...
'साला, ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे!' - क्रांतिवीर
अग्निसाक्षी
'हर आदमी के अंदर एक जानवर होता है.' - अग्निसाक्षी
'अपुन को जिंदगी...
'अपुन को जिंदगी में ज्यादा टेंशन लेने का नहीं.' - वेलकम
कंट्रोल मजनू ...
कंट्रोल मजनू कंट्रोल- वेलकम
‘भगवान का दिया...
‘भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है’- वेलकम