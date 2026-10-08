कभी फैन को थप्पड़, कभी एक्ट्रेस को… #MeToo विवाद तक पहुंची बात, नाना पाटेकर की जिंदगी के वो किस्से जो रह गए सुर्खियों में!
Nana Patekar Controversies: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के हाल ही में हुए निधन के बाद, उनकी शानदार अभिनय यात्रा के साथ-साथ उनके जीवन से जुड़े विवाद भी फिर से चर्चा में आ गए हैं. 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. अपने पूरे करियर में नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज और गुस्से के लिए जितने मशहूर रहे, उतने ही वह कई बड़े विवादों, राजनीतिक बयानों और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में भी रहे. तनुश्री दत्ता के #MeToo आरोपों से लेकर वाराणसी में फैन को थप्पड़ मारने की घटना, ‘यशवंत’ फिल्म के दौरान को-स्टार माधू के साथ हुआ विवाद, और उनके कई हाई-प्रोफाइल रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय बने रहे. इसके अलावा, उन्होंने मराठी सिनेमा की कमियों पर खुलकर बात की, सरकार की नीतियों जैसे CAA और कोविड-19 मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, 2019 में आरएसएस की रैली में शामिल होकर आलोचना झेली, और 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया. आइए डालते हैं उनके जीवन से जुड़े इन सभी विवादों पर एक नजर.
तनुश्री दत्ता और #MeToo आरोप
साल 2008 में फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया था. साल 2018 में जब उन्होंने इन आरोपों को फिर से उठाया, तो यह भारत के #MeToo मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट बन गया. नाना पाटेकर ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया था. मुंबई पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद, 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते इस केस को बंद और खारिज कर दिया था.
वाराणसी में वायरल फैन थप्पड़ कांड
साल 2023 में वाराणसी की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर नाना पाटेकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ, जिसमें वह एक युवा लड़के के सिर पर थप्पड़ मारते नजर आए. इसके बाद उन्हें भारी ऑनलाइन बैकलेश का सामना करना पड़ा. बाद में नाना पाटेकर ने एक पब्लिक अपोलॉजी जारी की, जिसमें उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह फिल्म की रिहर्सल के दौरान एक गलतफहमी थी, क्योंकि उन्होंने उस अजनबी लड़के को क्रू मेंबर समझ लिया था जिसने उनका सीन ब्लॉक कर दिया था.
फिल्म 'यशवंत' के सेट पर को-स्टार माधू को थप्पड़
एक रेट्रोस्पेक्टिव इंटरव्यू में अभिनेत्री माधू ने खुलासा किया था कि 1997 की फिल्म 'यशवंत' के एक इमोशनल सीक्वेंस के दौरान, नाना पाटेकर ने ग्लिसरीन का इस्तेमाल करने के बजाय असली आंसू लाने के लिए उन्हें सचमुच थप्पड़ मार दिया था. इस हरकत से शॉक्ड और गुस्से में आकर माधू ने बिना देर किए पलटकर नाना पाटेकर को वापस थप्पड़ जड़ दिया था.
पर्सनल लाइफ और हाई-प्रोफाइल रिश्ते
नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ हमेशा मीडिया की सुर्खियों में रही. उन्होंने अपनी पत्नी नीलाकांती पाटेकर से बिना किसी फॉर्मल डिवोर्स के सालों तक अलग जीवन बिताया. इसके अलावा, मनीषा कोइराला और आयशा जुल्का जैसी को-स्टार्स के साथ उनके प्रेम संबंध भी टैब्लॉइड्स में खूब चर्चा का विषय बने रहे, जिससे उनका जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा.
मराठी फिल्म इंडस्ट्री की आलोचना
सिनेमा के प्रति अपने सख्त और परफेक्शनिस्ट रवैया के लिए जाने जाने वाले नाना पाटेकर ने मराठी फिल्म इंडस्ट्री की भी जमकर आलोचना की है. उन्होंने मराठी सिनेमा में इनोवेशन की कमी और केवल कमर्शियल सफलता पर ज्यादा फोकस करने जैसी बातों पर खुलकर सवाल उठाए थे.
फार्मर्स प्रोटेस्ट का समर्थन
साल 2020 में भारतीय सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ जब देश में किसानों का भारी प्रदर्शन शुरू हुआ, तो नाना पाटेकर ने इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया था. किसानों के अधिकारों के लिए वह हमेशा आगे खड़े नजर आए.