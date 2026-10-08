कभी फैन को थप्पड़, कभी एक्ट्रेस को… #MeToo विवाद तक पहुंची बात, नाना पाटेकर की जिंदगी के वो किस्से जो रह गए सुर्खियों में!

Nana Patekar Controversies: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के हाल ही में हुए निधन के बाद, उनकी शानदार अभिनय यात्रा के साथ-साथ उनके जीवन से जुड़े विवाद भी फिर से चर्चा में आ गए हैं. 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. अपने पूरे करियर में नाना पाटेकर अपने बेबाक अंदाज और गुस्से के लिए जितने मशहूर रहे, उतने ही वह कई बड़े विवादों, राजनीतिक बयानों और पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में भी रहे. तनुश्री दत्ता के #MeToo आरोपों से लेकर वाराणसी में फैन को थप्पड़ मारने की घटना, ‘यशवंत’ फिल्म के दौरान को-स्टार माधू के साथ हुआ विवाद, और उनके कई हाई-प्रोफाइल रिश्ते हमेशा चर्चा का विषय बने रहे. इसके अलावा, उन्होंने मराठी सिनेमा की कमियों पर खुलकर बात की, सरकार की नीतियों जैसे CAA और कोविड-19 मैनेजमेंट पर सवाल उठाए, 2019 में आरएसएस की रैली में शामिल होकर आलोचना झेली, और 2020 के फार्मर्स प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया. आइए डालते हैं उनके जीवन से जुड़े इन सभी विवादों पर एक नजर.