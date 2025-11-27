  • Home>
कमाल ही है! चमकीली ब्रा में हसीना ने सेकी धूप, फोटो देखने से पहले अगल-बगल झांक लें

Namrita Malla Photos: नम्रता मल्ला की डांस वीडियो और हर ग्लैमरस लुक वाली फोटो वायरल होती है. नम्रता ने ब्लैक कलर की चमकीली ब्रा में ऐसी-ऐसी फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखने से पहले आप अगल-बगल जरूर झांक लें.


By: Prachi Tandon | Published: November 27, 2025 3:17:18 PM IST

नम्रता की अदाएं कर देंगी बेकाबू

नम्रता मल्ला अपनी अदाकारी से ज्यादा अदाओं के लिए सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. यही वजह है कि उनकी हर एक फोटो और वीडियो वायरल होती है. नम्रता भी अपने फैंस को इंप्रेस करने के लिए एक से बढ़कर एक सेक्सी और बोल्ड फोटोज शेयर करती हैं. हसीना के इंस्टाग्राम पर एक से एक हॉटनेस से भरपूर फोटोज मौजूद हैं.

चमकीली ब्रा में अदाओं का जलवा

नम्रता मल्ला ऐसे तो अक्सर ही अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं. लेकिन, कुछ समय पहले हसीना ने ऐसी फोटोज शेयर की थीं जिन्हें नम्रता के फैंस ने खूब पसंद किया था. इन फोटोज में नम्रता ब्लैक कलर की चमकीली ब्रा पहन अपनी अदाओं का जलवा दिखाती नजर आ रही हैं.

नम्रता के स्टाइल का जवाब नहीं

नम्रता मल्ला ने ब्लैक कलर पर नियोन सीक्वन वाली ब्रा में अपनी क्लीवेज दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. ब्लैक चमकीली ब्रा के साथ हसीना ने नियोन कलर की छोटी-सी स्कर्ट पहनी है.

बेबाकी से दिखाया हुस्न

फोटोज में नम्रता सेक्सी बिकिनी पहन स्विमिंग पूल किनारे धूप सेकती नजर आ रही हैं. हसीना ने अपना लुक पूरा करने के लिए बालों को खुला छोड़ा है और आंखों पर गॉगल्स लगाए हैं.

बैठने का अंदाज करेगा मदहोश

नम्रता मल्ला ने ब्लैक कलर की सेक्सी बिकिनी में अपना हुस्न जमकर दिखाया है. लेकिन, वह जिस कॉन्फिडेंस से धूप में बैठकर कैमरा के लिए पोज दे रही हैं, वह किसी को भी मदहोश कर सकता है.

एक-एक तस्वीर होती है वायरल

नम्रता मल्ला इस फोटो में कैमरा के लिए पाउट बनाकर और एक हाथ ऊपर कर सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं. नम्रता की यह फोटो जूम करने से पहले अगल-बगल जरूर झांक लें.

समंदर में दिखाई हॉटनेस

नम्रता मल्ला इस तस्वीर में समंदर किनारे बिकिनी पहन बेबाकी से मस्ती करती दिख रही हैं. कैमरा के सामने हसीना ने अपनी क्लीवेज खूब फ्लॉन्ट की है.

नम्रता मल्ला का वर्कफ्रंट

नम्रता मल्ला ने भोजपुरी के साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन, हसीना को खेसारी लाल यादव के साथ म्यूजिक वीडियो करने के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हुई है.

