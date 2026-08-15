नमस्ते, नमस्कार और प्रणाम में क्या है असली फर्क? गलत जगह बोल दिया ये शब्द तो बदल सकता है अभिवादन का भाव

प्रणाम शब्द में क्या खास है?

प्रणाम में सम्मान और श्रद्धा का भाव ज्यादा गहरा माना जाता है. भारतीय परंपरा में इसका इस्तेमाल माता-पिता, गुरु, बुजुर्गों और अत्यंत सम्मानित व्यक्तियों के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए किया जाता है. कई परिवारों में बड़ों को प्रणाम करते समय उनके चरण स्पर्श करने की परंपरा भी है. यह केवल अभिवादन नहीं, बल्कि उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान जताने का तरीका माना जाता है.