Nail health: नाखूनों में दिख रहे ये बदलाव? हो सकती है गंभीर बीमारी की चेतावनी

चम्मच जैसे नाखून

इस स्थिति में नाखून बीच से दबे हुए और किनारों से ऊपर की ओर उठे होते हैं, जिससे उनका आकार चम्मच जैसा दिखता है. ये नाखून अक्सर मुलायम और कमजोर हो जाते हैं. यह समस्या आमतौर पर आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया का संकेत होती है, जबकि कुछ मामलों में यह लिवर से जुड़ी बीमारी हीमोक्रोमैटोसिस से भी संबंधित हो सकती है.