नेल एक्सटेंशन का खतरनाक सच ! नाखून ही नहीं, सेहत पर भी पड़ता है असर - Photo Gallery
नेल एक्सटेंशन का खतरनाक सच ! नाखून ही नहीं, सेहत पर भी पड़ता है असर

Nail Extensions: आजकल खूबसूरत और लंबे नाखून पाने के लिए नेल एक्सटेंशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ये हाथों की सुंदरता को तुरंत निखार देते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसे छिपे नुकसान भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बार-बार एक्सटेंशन करवाने से आपके असली नाखून कमजोर हो सकते हैं, स्किन को नुकसान पहुँच सकता है और एलर्जी जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं, अगर आप भी नेल एक्सटेंशन कराने की सोच रही हैं, तो पहले इन नुकसानों को ज़रूर जान लें ताकि बाद में पछताना न पड़े.

By: Anuradha Kashyap | Published: October 13, 2025 6:06:04 AM IST

1/9

नेचुरल नेल्स पर असर

नेल एक्सटेंशन लगवाने से आपके असली नाखूनों की मजबूती धीरे-धीरे कम होने लगती है. ये नेल्स के ऊपर की परत को पतला कर देते हैं जिससे वो जल्दी टूटने लगते हैं.

2/9

बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन का खतरा

नेल एक्सटेंशन के नीचे गंदगी और नमी फंस जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं. ये आपके नेल्स में इंफेक्शन और बदबू की समस्या पैदा कर सकते हैं.

3/9

असली नाखून हो जाते हैं खराब

जब एक्सटेंशन उतरने लगते हैं या जबरदस्ती हटाए जाते हैं, तो असली नेल्स भी साथ में टूट जाते हैं, इससे नाखून कमजोर और खुरदरे दिखने लगते हैं.

4/9

केमिकल से स्किन रिएक्शन

नेल एक्सटेंशन में इस्तेमाल होने वाले ग्लू और पॉलिश में कई तरह के केमिकल होते हैं, ये केमिकल्स स्किन पर एलर्जी, खुजली और लालपन जैसी समस्याएँ पैदा कर सकते हैं.

5/9

नेल्स को नहीं मिलती सांस

एक्सटेंशन के कारण असली नेल्स को हवा नहीं मिल पाती, इससे नेल्स का रंग बदलने लगता है और वो पीले पड़ जाते हैं.

6/9

खर्च और देखभाल दोनों ज़्यादा

नेल एक्सटेंशन दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, उतनी ही उनकी देखभाल मुश्किल होती है. इन्हें बार-बार फिक्स करवाना पड़ता है, जो महंगा और समय लेने वाला प्रोसेस है.

7/9

नेचुरल ग्रोथ पर पड़ता है असर

एक्सटेंशन लगाने से नेल्स की जड़ पर दबाव पड़ता है जिससे उनकी नैचुरल ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, नाखून समय पर नहीं बढ़ते और उनकी क्वालिटी भी खराब होने लगती है.

8/9

रिमूव करने में सावधानी ज़रूरी

नेल एक्सटेंशन हटाने के दौरान अगर सही तरीके से ध्यान न रखा जाए तो नाखूनों की ऊपरी परत उतर सकती है. इससे दर्द, जलन और कमजोर नाखूनों की समस्या बढ़ जाती है.

9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

