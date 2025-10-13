नेल एक्सटेंशन का खतरनाक सच ! नाखून ही नहीं, सेहत पर भी पड़ता है असर

Nail Extensions: आजकल खूबसूरत और लंबे नाखून पाने के लिए नेल एक्सटेंशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ये हाथों की सुंदरता को तुरंत निखार देते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसे छिपे नुकसान भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. बार-बार एक्सटेंशन करवाने से आपके असली नाखून कमजोर हो सकते हैं, स्किन को नुकसान पहुँच सकता है और एलर्जी जैसी समस्याएँ भी हो सकती हैं, अगर आप भी नेल एक्सटेंशन कराने की सोच रही हैं, तो पहले इन नुकसानों को ज़रूर जान लें ताकि बाद में पछताना न पड़े.