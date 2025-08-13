Nail Extension कराना पड़ा महंगा! हो गए हैं नाखून खराब, ठीक करने के लिए करें ये उपाय
नेल एक्सटेंशन हटाने के बाद नाखून अक्सर कमजोर, पतले और रूखे हो जाते हैं। एक्सटेंशन में इस्तेमाल होने वाले ग्लू और फाइलिंग से नाखूनों की नेचुरल लेयर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वे जल्दी टूटने लगते हैं। ऐसे समय में नाखूनों को सही देखभाल और पोषण की जरूरत होती है, ताकि वे फिर से मजबूत और हेल्दी बन सकें।
नाखूनों को आराम दें (Give your nails some rest)
नेल एक्सटेंशन हटाने के तुरंत बाद नाखूनों को कुछ हफ्तों का ब्रेक दें। इस दौरान किसी तरह की नेल पॉलिश या एक्सटेंशन दोबारा न लगाएं।
नाखूनों की मॉइस्चराइजिंग जरूरी है (Moisturizing your nails is essential)
नाखूनों और उनके आसपास की त्वचा को रोजाना मॉइस्चराइज करें। आप नारियल तेल, बादाम तेल या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
बायोटिन से भरपूर आहार का करें सेवन (Eat foods rich in biotin)
बायोटिन नाखूनों की मजबूती और ग्रोथ के लिए जरूरी है। अंडा, बादाम, अखरोट, पालक और शकरकंद जैसे बायोटिन-रिच फूड्स अपनी डाइट में शामिल करें। हेल्दी डाइट से नाखून अंदर से मजबूत होंगे।
नाखून छोटे रखें (keep your nails short)
रिकवरी के समय नाखूनों को ज्यादा लंबा न बढ़ाएं। छोटे नाखून टूटने के चांसेस कम रहते हैं और देखभाल में भी आसानी होती हैं। साथ ही यह नाखूनों के शेप को ठीक करने में मदद करता है।
क्यूटिकल ऑयल का करें इस्तेमाल (use cuticle oil)
क्यूटिकल ऑयल लगाने से नाखूनों के आसपास की स्किन नरम रहती है और ड्राईनेस से बचती है। यह नाखूनों की हेल्थ और उनकी शाइन को भी बनाए रखता है। रोज रात को सोने से पहले जरूर लगाएं।
नाखूनों को पानी में ज्यादा देर न भिगोएं (Do not soak your nails in water for too long)
लंबे समय तक पानी में रहने से नाखून मुलायम हो जाते हैं और जल्दी टूट सकते हैं। बर्तन धोते समय या सफाई करते समय दस्ताने पहनें, ताकि नाखून सुरक्षित रहें।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है