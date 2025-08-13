Nail Extension कराना पड़ा महंगा! हो गए हैं नाखून खराब, ठीक करने के लिए करें ये उपाय

नेल एक्सटेंशन हटाने के बाद नाखून अक्सर कमजोर, पतले और रूखे हो जाते हैं। एक्सटेंशन में इस्तेमाल होने वाले ग्लू और फाइलिंग से नाखूनों की नेचुरल लेयर को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वे जल्दी टूटने लगते हैं। ऐसे समय में नाखूनों को सही देखभाल और पोषण की जरूरत होती है, ताकि वे फिर से मजबूत और हेल्दी बन सकें।