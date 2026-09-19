जब ईशा कोप्पिकर को पड़े लगातार 14 थप्पड़, दर्द से बेहाल हो गई थीं एक्ट्रेस! इंदर कुमार संग मोहब्बत की कहानी है दिलचस्प
Isha Koppikar Birthday: ईशा कोप्पिकर बॉलीवुड की दुनिया का जाना-पहचाना नाम हैं. उन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में दी हैं. दिवंगत अभिनेता इंदर कुमार संग एक्ट्रेस की लव स्टोरी काफी चर्चित रही. इतना ही नहीं, एक बार तो किसी ने ईशा को 2-4 नहीं, 14 थप्पड़ जड़ दिए थे. चलिए जानते हैं अभिनेत्री के बारे में कुछ रोचक बातें.
मॉडलिंग से की करियर की शुरुआत
ईशा कोप्पिकर का जन्म 19 सितंबर 1976 को मुंबई के माहिम में एक कोंकणी परिवार में हुआ था. उनका एक छोटा भाई भी है. ईशा ने मुंबई के रामनारायण रुइया कॉलेज से लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही उनका ग्लैमर वर्ल्ड में आने का मन था. शुरुआती दिनों में उन्होंने मॉडलिंग से करियर की शुरुआत की.
कब रखा सिनेमाई दुनिया में कदम?
ईशा कोप्पिकर के फिल्मी डेब्यू को लेकर थोड़ा असमंजस है. साल 1998 में शाहरुख सुल्तान के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक था दिल एक थी धड़कन' को अक्सर उनकी पहली फिल्म बताया जाता है, लेकिन इसके रिलीज होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता. इसलिए उनके करियर की शुरुआत 1997 में आई तेलुगु फिल्म 'वाइफ ऑफ वी. वारा प्रसाद' से मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता विनीत के साथ एक गाने में काम किया था. इसके बाद ईशा ने तमिल फिल्म 'कधल कविधाई' में अभिनय किया, जिसमें प्रशांत उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू (तमिल) अवॉर्ड भी मिला.
कौन सी थी बॉलीवुड की पहली फिल्म?
ईशा कोप्पिकर ने 2000 में फिल्म 'फिजा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसमें करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में थे. इसके बाद वह 'राहुल' में आइटम नंबर में नजर आईं. 2001 में उन्होंने 'प्यार इश्क और मोहब्बत' में अर्जुन रामपाल और सुनील शेट्टी के साथ काम किया.
आखिर किसने जड़े ईशा को थप्पड़?
साल 1998 में फिल्म 'चंद्रलेखा' की शूटिंग के दौरान ईशा कोप्पिकर ने अपने गुस्से वाले सीन को रियल दिखाने के लिए नागार्जुन से सच में थप्पड़ मारने को कहा था. नागार्जुन पहले झिझके, लेकिन ईशा के बार-बार कहने पर उन्होंने हल्के हाथ से उन्हें थप्पड़ मारा. ईशा ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह उस वक्त अपने किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती थीं.
14 थप्पड़ खाने से छप गए थे उंगलियों के निशान
सीन को रियल दिखाने के लिए कई रीटेक हुए और ईशा को करीब 14 थप्पड़ खाने पड़े. उनके चेहरे पर उंगलियों के निशान तक पड़ गए थे. बाद में नागार्जुन ने इस घटना के लिए उनसे माफी मांगी.
इंदर कुमार संग लव स्टोरी रही चर्चित
ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार की लव स्टोरी
बताया जाता है कि ईशा कोप्पिकर और दिवंगत अभिनेता इंदर कुमार की पहली मुलाकात साल 2000 में हुई थी. इसके बाद दोनों एक-दूसरे को डेट करने लगे थे. इंदर कुमार ने अपने जीवन में तीन शादियां कीं, लेकिन वह कभी ईशा को भुला नहीं पाए. इसका खुलासा खुद उनकी पत्नी सोनल करिया ने की थी.