जब ईशा कोप्पिकर को पड़े लगातार 14 थप्पड़, दर्द से बेहाल हो गई थीं एक्ट्रेस! इंदर कुमार संग मोहब्बत की कहानी है दिलचस्प

कब रखा सिनेमाई दुनिया में कदम?

ईशा कोप्पिकर के फिल्मी डेब्यू को लेकर थोड़ा असमंजस है. साल 1998 में शाहरुख सुल्तान के निर्देशन में बनी फिल्म 'एक था दिल एक थी धड़कन' को अक्सर उनकी पहली फिल्म बताया जाता है, लेकिन इसके रिलीज होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता. इसलिए उनके करियर की शुरुआत 1997 में आई तेलुगु फिल्म 'वाइफ ऑफ वी. वारा प्रसाद' से मानी जाती है. इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता विनीत के साथ एक गाने में काम किया था. इसके बाद ईशा ने तमिल फिल्म 'कधल कविधाई' में अभिनय किया, जिसमें प्रशांत उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू (तमिल) अवॉर्ड भी मिला.