Naga Konyak Tribes: यहां दुल्हन नहीं, दूल्हा लाता है दहेज! दुनिया के इस अनोखे समाज की हैरान कर देने वाली परंपरा

Naga Konyak Tribes: नागालैंड की पहाड़ियों में बसी जनजातियों का इतिहास काफी गौरवशाली है. यह जनजातियां उतनी ही रहस्यमयी होती है. ‘हेडहंटिंग’ यानी दुश्मन का सिर काटकर लाने की परंपरा निभाने वाले दुनियाभर में मशहूर ये समुदाय एक नया भविष्य लिख रहे हैं. कोन्याक योद्धाओं के चेहरे मेंटैटू या फिर हाथ से बुने रंगीन शॉलों तक, इनकी हर चीज के पीछे एक कहानी और राज छिपा हुआ है. आइए जानते हैं, आखिर खूंखार योद्धा आज शिक्षा और कानून के रास्ते पर किस तरह से अपनी संस्कृति को सहेज रहे हैं.