  • Naagin 7 Spoiler: अपने हैंडसम बॉस को दिल दे बैठेगी पूर्वी, नाजायज बच्चे की मां बनेगी…भेड़िए की एंट्री से पलटा पूरा खेल!

Naagin 7 Spoiler: अपने हैंडसम बॉस को दिल दे बैठेगी पूर्वी, नाजायज बच्चे की मां बनेगी…भेड़िए की एंट्री से पलटा पूरा खेल!

Naagin 7 spoiler: एकता कपूर के शो नागिन 7 में इस समय एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. इस शो में नमिक पॉल, ईशा सिंह और प्रियंका चहार चौधरी  अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. शो में पूर्वी को अपनी ताकत का अहसास होने लगा है. हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ अचानक से यह क्या हो रहा है. 


By: Preeti Rajput | Published: January 4, 2026 10:47:52 AM IST

जल्द होगा शक्तियों का अहसास

नागिन 7 में पूर्वी को जल्द अहसास होने वाला है कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं. सीरियल के आने वाला एपिसोड काफी जबरदस्त होने वाला है. आप देखेंगे कि पूर्वी सामान रखने के लिए आउटहाउस जाएगी. वहां एक लड़ाका बालकनी से गिरने लगेगा. जिसकी जान बचाते हुए पूर्वी बालकनी से नीच जमीन पर गिर जाएगी. हालांकि उसे कुछ नहीं होगा. यह जानकर पूर्वी हैरान रह जाएगी.

आर्यमन के साथ डांस करेगी पूर्वी

नागिन 7 के आने वाले एपिसोड में पूर्वी को आर्यमान एक साथ डांस करते हुए नजर आएंगे. पूर्वी डांस करते हुए अहसास करेगी कि वह नीचे नहीं गिर रही, पूर्वी समझने की कोशिश करेगी कि अचानक उसके साथ यह सब क्या हो रहा है.

पूर्वी का आर्यमन पर दिल

पूर्वी को डांस करते वक्त इस बात का अहसास होगा कि वह अपने बॉस को पसंद करने लगी है. लेकिन एक फोन आते ही आर्यमन सबकुछ छोड़कर पार्टी और पूर्वी को छोड़कर चला जाएगा.

रमेश का सच आएगी पूर्वी के सामने

आर्यमान को शराब पीते देख पूर्वी को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा. इसी दौरान पूर्वी को पता लगेगा कि रमेश अनंता को धोखा दे रहा है. जब यह बात पूछने पूर्वी रमेश के पास जाएगी तो वह उसे धक्का दे देगा.

अनंता को सच बताएगी पूर्वी

पूर्वी को जमीन पर गिरा देख अनंता डर जाएगी. तभी पूर्वी रोते हुए रमेश का सारा सच अनंता को बता देगी. इसी दौरान अनंता बताएगी कि वह रमेश के बच्चे की मां बनने वाली है.

पूर्वी और अनंता पर होगा हमला

रमेश का सच सामने आते ही सबसे पहले वह अनंता और पूर्वी की जान लेने की कोशिश करेगी. तभी पूर्वी के परिवार पर एक भेड़िया हमला कर देगा और इस हमले में उनके परिवार की मौत हो जाएगी.

पूर्वी के पीछे भी पड़ेगा भेड़िया

परिवार को खत्म करने के बाद भेड़िया पूर्वी के पीछे पड़ने वाला है. इस दौरान पूर्वी को पता लगेगा कि वह आम लड़की नहीं बल्कि नागिन है. वह नागिन बनकर अपने पूरे परिवार की मौत का बदला लेगी.

