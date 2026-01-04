Naagin 7 Spoiler: अपने हैंडसम बॉस को दिल दे बैठेगी पूर्वी, नाजायज बच्चे की मां बनेगी…भेड़िए की एंट्री से पलटा पूरा खेल!

जल्द होगा शक्तियों का अहसास

नागिन 7 में पूर्वी को जल्द अहसास होने वाला है कि वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि उसके पास कुछ खास शक्तियां हैं. सीरियल के आने वाला एपिसोड काफी जबरदस्त होने वाला है. आप देखेंगे कि पूर्वी सामान रखने के लिए आउटहाउस जाएगी. वहां एक लड़ाका बालकनी से गिरने लगेगा. जिसकी जान बचाते हुए पूर्वी बालकनी से नीच जमीन पर गिर जाएगी. हालांकि उसे कुछ नहीं होगा. यह जानकर पूर्वी हैरान रह जाएगी.