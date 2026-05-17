‘सती’ और ‘नागिन’ के किरदार ने दिलाई पहचान, फिल्मों में भी आजमाई किस्मत, मौनी रॉय की इन खूबसूरत तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर

मौनी रॉय इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपने पति सूरज नाम्बियार से 4 साल पहले शादी की थी, जिनके साथ वो अलग हो रही हैं. उन्होंने 2006 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, इसके बाद से उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है. आइये जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें!