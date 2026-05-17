‘सती’ और ‘नागिन’ के किरदार ने दिलाई पहचान, फिल्मों में भी आजमाई किस्मत, मौनी रॉय की इन खूबसूरत तस्वीरों से नहीं हटा पाएंगे नजर
मौनी रॉय इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने अपने पति सूरज नाम्बियार से 4 साल पहले शादी की थी, जिनके साथ वो अलग हो रही हैं. उन्होंने 2006 में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, इसके बाद से उन्होंने कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया है. आइये जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें!
एकता कपूर ने दिया पहला ब्रेक
मौनी रॉय ने एकता कपूर के हिट सीरियल से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. रॉय ने 2006 में टेलीविजन शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में पहली बार एक्टिंग की थी.
कई हिट टीवी शो में किया काम
मौनी रॉय टीवी इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं. उन्होंने देवों के देव...महादेव में सती और जुनून– ऐसी नफरत तो कैसा इश्क में मीरा का किरदार निभाया. इसके अलावा उन्होंने नागिन 3 में भी काम किया था.
डेब्यू फिल्म
टीवी शो में नाम कमाने के बाद मौनी ने फिल्मों की दुनिया में भी कदम रखा. रॉय ने फिल्म हीरो हिटलर इन लव (2011) से फिल्मों में पदार्पण किया था. हालांकि उनकी ऑफिशियल डेब्यू फिल्म गोल्ड मानी जाती है.
अन्य प्रमुख फ़िल्में
मौनी रॉय ने ब्रह्मास्त्र, रोमियो अकबर वॉल्टर, मेड इन चीन और लंदन कॉन्फिडेंशियल जैसी फिल्मों में काम किया है. उन्हें कई फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए पुरस्कार भी मिले हैं.
पुरस्कार
मौनी रॉय को कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक आईआईएफए पुरस्कार और दो आईटीए पुरस्कार शामिल हैं , साथ ही दो फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुआ है.