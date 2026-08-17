इश्क ऐसा कि मौत भी न कर सकी जुदा! नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी वाली 5 फिल्में; देखें लिस्ट

नागिन

1976 में रिलीज हुई ‘नागिन’ का निर्माण और निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था।. फिल्म में रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, रेखा, मुमताज, विनोद मेहरा, योगिता बाली, कबीर बेदी, अनिल धवन और जितेंद्र जैसे सितारे नजर आए थे. यह फिल्म 1976 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही. इसमें रीना रॉय ने नागिन का किरदार निभाया था, जिसने उनके करियर को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.