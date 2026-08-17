इश्क ऐसा कि मौत भी न कर सकी जुदा! नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी वाली 5 फिल्में; देखें लिस्ट
Movies Based on Naag Nagin Love Story: आज 17 अगस्त को पूरे भारत में नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है. बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जिनमें नाग-नागिन की अमर प्रेम कहानी को दर्शाया गया है. इस लिस्ट में कई जबरदस्त फिल्में शामिल है. चलिए जानते हैं उनके नाम.
शेषनाग
साल 1990 में फिल्म 'शेषनाग' थिएटर में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में जितेंद्र नाग की भूूमिका में थे और रेखा नागिन के रोल में थी. इस फिल्म में जीतेंद्र और रेखा के अलावा, माधवी, ऋषि कपूर और मंदाकिनी जैसे स्टार्स लीड रोल किए थे. फिल्म का निर्देशन के.आर. रेड्डी ने किया था. और फिल्म का म्यूज़िक लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने लिखा था.
निगाहें
साल 1989 में हर्मेश मल्होत्रा के निर्देशन में फिल्म 'निगाहें' रिलीज हुई थी. यह फिल्म नगीना की सीक्वल थी. इसमें श्रीदेवी और सनी देओल ने नाग-नागिन की भूमिका अदा की थी. वो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं. फिल्म में अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर ने लीड रोल किए थे.
नागिन
1976 में रिलीज हुई ‘नागिन’ का निर्माण और निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था।. फिल्म में रीना रॉय, सुनील दत्त, फिरोज खान, संजय खान, रेखा, मुमताज, विनोद मेहरा, योगिता बाली, कबीर बेदी, अनिल धवन और जितेंद्र जैसे सितारे नजर आए थे. यह फिल्म 1976 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही. इसमें रीना रॉय ने नागिन का किरदार निभाया था, जिसने उनके करियर को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
नगीना
साल 1986 में फिल्म 'नगीना' रिलीज हुई थी. इस फिल्म को हरमेश मल्होत्रा ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. फ़िल्म में श्रीदेवी ने रजनी नाम की एक नागिन का रोल किया था, जो एक बुरे साधू के हाथों अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए एक आदमी से शादी करती है. फिल्म में ऋषि कपूर, कोमल महुवाकर, अमरीश पुरी, सुषमा सेठ और प्रेम चोपड़ा भी अहम रोल में थे.
जानी दुश्मन- एक अनोखी कहानी
साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म ‘जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी’ का निर्देशन और निर्माण राजकुमार कोहली ने किया था. मल्टीस्टारर इस फिल्म में मनीषा कोइराला, अरमान कोहली, सनी देओल, अक्षय कुमार, सोनू निगम, सुनील शेट्टी, आफताब शिवदासानी, अरशद वारसी, आदित्य पंचोली और शरद कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म को नाग-नागिन और बदले की कहानी के लिए खास तौर पर याद किया जाता है.