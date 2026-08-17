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नाग-नागिन बनकर छा गए ये सितारे, श्रीदेवी की आंखों से लेकर जितेंद्र के खौफ तक; पर्दे पर खूब मचा था तहलका

Actors Who Played Naag Naagin Roles: बॉलीवुड इंडस्ट्री में नाग-नागिन पर कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनमें इच्छाधारी नाग-नागिन के के प्यार, त्याग और बदले की कहानी दिखाई गई है. फिल्मों में सिनेमा के दिग्गज सितारों ने नाग-नागिन की भूमिका अदा की. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 17, 2026 2:57:41 PM IST

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नाग-नागिन बनकर छा गए ये सितारे, श्रीदेवी की आंखों से लेकर जितेंद्र के खौफ तक; पर्दे पर खूब मचा था तहलका - Photo Gallery
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जितेंद्र

साल 1976 में फिल्म 'नागिन' रिलीज हुई थी, जो एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट रही थी. इसमें जीतेंद्र ने नाग का रोल किया था. वहीं इस फिल्म में रीना रॉय ने नागिन का रोल किया था जो अपने नाग लवर को मारने वाले दोस्तों के ग्रुप से बदला लेना चाहती है. कहानी बदला, गलत पहचान और दुखद प्यार पर फोकस थी, और एक खट्टे-मीठे नोट पर खत्म हुई जहां नागिन को अपने बदले की कीमत का एहसास होता है.

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श्रीदेवी

अगर फिल्मों में नागिन के रोल की बात होती है, तो लोगों के जुबां पर सबसे पहले श्रीदेवी का नाम आता है. उन्होंने 1986 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'नगीना' में यह रोल किया था, जिसमें उनके साथ ऋषि कपूर और अमरीश पुरी थे. फिल्म में एक्ट्रेस की आंखों ने लोगों को डरा दिया था.

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अरमान कोहली

साल 2002 में फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में, मनीषा कोइराला ने नागिन वसुंधरा का रोल किया, जबकि अरमान कोहली नाग के रोल में दिखे. श्राप लगने के बाद, वसुंधरा मर जाती है और दिव्या के रूप में दोबारा जन्म लेती है, लेकिन फिर से मरकर बदला लेने वाली आत्मा के रूप में लौटती है.

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मीनाक्षी शेषाद्रि

साल 1989 में फिल्म 'नाचे नागिन गली गली' में नीतीश भारद्वाज ने नाग का रोल किया था. वहीं, मीनाक्षी शेषाद्रि ने इसमें नागिन मोहिनी का रोल किया है. कहानी एक जादूगर के बारे में है जिसे सदाशिव अमरापुरकर ने एक रेयर बीमारी से जूझते हुए 'नागमणि' की तलाश की है ताकि वह एक रहस्यमयी दुनिया में जाकर खुद को ठीक कर सके.

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मल्लिका शेरावत

2010 की मूवी हिस्स ने नागिन थीम को ज़्यादा मॉडर्न और सेंसुअल तरीके से दिखाया. मल्लिका शेरावत ने एक नागिन का लीड रोल किया जो अपने पकड़े गए लवर को ढूंढने के लिए इंसान का रूप लेती है.

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मनीषा कोइराला

फिल्म 'जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में, मनीषा कोइराला ने नागिन वसुंधरा का रोल किया था.

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