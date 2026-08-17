नाग-नागिन बनकर छा गए ये सितारे, श्रीदेवी की आंखों से लेकर जितेंद्र के खौफ तक; पर्दे पर खूब मचा था तहलका

जितेंद्र

साल 1976 में फिल्म 'नागिन' रिलीज हुई थी, जो एक मल्टी-स्टारर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट रही थी. इसमें जीतेंद्र ने नाग का रोल किया था. वहीं इस फिल्म में रीना रॉय ने नागिन का रोल किया था जो अपने नाग लवर को मारने वाले दोस्तों के ग्रुप से बदला लेना चाहती है. कहानी बदला, गलत पहचान और दुखद प्यार पर फोकस थी, और एक खट्टे-मीठे नोट पर खत्म हुई जहां नागिन को अपने बदले की कीमत का एहसास होता है.