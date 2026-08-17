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‘नाच मेरी नागिन’ से लेकर ‘नाचे नागिन गली गली’ तक, जब Songs ने पर्दे पर मचाया तहलका, जानें उनके नाम

Naag Panchami Special Songs: हिंदू पारंपरिक मान्यता के अनुसार, श्रावण (चंद्र मास) के पांचवें दिन सांपों की पूजा की जाती है. आज 17 अगस्त के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर जानिए नाग-नागिन पर बने उन गानों के बारे में, जो अक्सर सुनने को मिल जाते हैं. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 17, 2026 4:14:58 PM IST

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Songs on naag naagin
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