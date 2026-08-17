‘नाच मेरी नागिन’ से लेकर ‘नाचे नागिन गली गली’ तक, जब Songs ने पर्दे पर मचाया तहलका, जानें उनके नाम
Naag Panchami Special Songs: हिंदू पारंपरिक मान्यता के अनुसार, श्रावण (चंद्र मास) के पांचवें दिन सांपों की पूजा की जाती है. आज 17 अगस्त के दिन नागपंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है. इस खास दिन पर जानिए नाग-नागिन पर बने उन गानों के बारे में, जो अक्सर सुनने को मिल जाते हैं.
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जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा
फिल्म- जानी दुश्मन: एक अनोखी कहानी
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तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना
फिल्म- नागिन
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तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर हैं
फिल्म- मेरा गांव मेरा देश
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नाचे नागिन गली गली
फिल्म- नाचे नागिन गली गली
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नाच मेरी नागिन
एल्बम वीडियो
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मिले मन से ये मन
फिल्म- नाचे नागिन गली गली
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मन डोले मेरा तन डोले
फिल्म- नागिन (1954)
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मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा
फिल्म- नगीना