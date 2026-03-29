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Benefits of applying mustard oil: नहाने से पहले सरसों का तेल लगाने के फायदे, त्वचा और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद

Benefits of applying mustard oil: नहाने से पहले सरसों का तेल लगाना एक पारंपरिक और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है. यह न केवल त्वचा को पोषण देता है बल्कि शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. खासकर यह त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और शरीर को रिलैक्स रखने में मदद करता है.


By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 29, 2026 9:04:38 AM IST

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नहाने से पहले सरसों का तेल लगाने के फायदे

नहाने से पहले सरसों का तेल लगाना एक पुरानी और असरदार घरेलू परंपरा है. यह न सिर्फ त्वचा को पोषण देता है बल्कि कई स्वास्थ्य लाभ भी पहुंचाता है.

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त्वचा को बनाता है मुलायम और चमकदार

सरसों का तेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है. इससे त्वचा मुलायम, चमकदार और हेल्दी बनी रहती है.

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यूवी किरणों से सुरक्षा

सरसों के तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने में मदद करते हैं और सन डैमेज कम करते हैं.

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ब्लड सर्कुलेशन में सुधार

नहाने से पहले तेल की मालिश करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जिससे शरीर में ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है.

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मांसपेशियों को आराम

सरसों के तेल से मसाज करने पर मांसपेशियों की जकड़न कम होती है और शरीर को रिलैक्स महसूस होता है.

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त्वचा संक्रमण से बचाव

इस तेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं.

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कैसे करें सही तरीके से इस्तेमाल

नहाने से 15-20 मिनट पहले पूरे शरीर पर सरसों का तेल लगाकर हल्की मसाज करें. इसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं.

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