Benefits of applying mustard oil: नहाने से पहले सरसों का तेल लगाने के फायदे, त्वचा और सेहत दोनों के लिए फायदेमंद

Benefits of applying mustard oil: नहाने से पहले सरसों का तेल लगाना एक पारंपरिक और असरदार घरेलू उपाय माना जाता है. यह न केवल त्वचा को पोषण देता है बल्कि शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाता है. खासकर यह त्वचा को सूरज की हानिकारक यूवी किरणों से बचाने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और शरीर को रिलैक्स रखने में मदद करता है.