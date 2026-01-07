  • Home>
शाहरुख खान की बेटी के इस हॉट लुक पर हो जाएंगे फिदा, ये आउटफिट बदल देंगे आपका स्टाइल

Suhana Khan Stylish Outfits: अगर आप किसी पार्टी में जाने की सोच रही है या आपको कैजुअल आउटफिट ट्राई करना है तो सुहाना खान का फैशन सेंस बेहद खतरनाक है तो आइए एक नजर डालते है-


By: sanskritij jaipuria | Published: January 7, 2026 12:58:20 PM IST

suhana khan 1 - Photo Gallery
1/7

कैजुअल आउटफिट

अगर आप कही नार्मल घूमने जा रही है तो सुहाना खान का कैजुअल आउटफिट कैरी कर सकती है जैसे की ओवरसाइज्ड जैकेट, क्रॉप टॉप और डेनिम.

suhana khan 2 - Photo Gallery
2/7

स्पोर्टी लुक

अगर आप कंफर्टेबल के साथ कूल दिखना चाहती हैं तो सुहाना खान की तरह हुडी, जॉगर्स, टैंक टॉप स्टाइल कर सकती है.

suhana khan 3 - Photo Gallery
3/7

गर्मी के लिए शानदार आउटफिट

अगर आप गर्मी में कही बीच पर घूमने जा रही है तो सुहाना खान की तरह फ्लोई स्कर्ट, चमकीले कपड़े ट्राई कर सकती है.

suhana khan 4 - Photo Gallery
4/7

पार्टी लुक

अगर आप किसी पार्टी में जाने का प्लान कर रही हैं जंपसूट या मिनी स्कर्ट कैरी कर सकती है, सुहाना खान भी अपने आप को ऐसे ही स्टाइल करती है.

suhana khan 5 - Photo Gallery
5/7

बोल्ड कलर आउटफिट

अक्सर कुछ लोगों पर लाइट नहीं डार्क कलर के कपड़े अच्छे लगते है. जैसे सुहाना खान का ये ब्लैक पैटर्न में ये कपड़ा बहुत ही शानदार लगता है.

suhana khan 6 - Photo Gallery
6/7

मिक्स मैच मैजिक

ठंड के मौसम में आप सुहाना खान की तरह ये ओवरकोट और टरट्ल नेक स्वेटर कैरी कर सकती है. ये आपको स्टाइलिश दिखने में मदद कर सकती है.

suhana khan 7 - Photo Gallery
7/7

सुहाना के सभी ड्रेस खास

सुहाना खान के सभी आउटफिट कमाल के है. आप कोई भी ट्राई कर सकती है और बेहद सुंदर दिखेंगी आप.

bollywood celebritySuhana Khansuhana khan bikinisuhana khan outfitsSuhana Khan Stylish Outfits
