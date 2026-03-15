Muslim marriage rules: निकाह क्या होता है, जानिए इस्लाम में शादी के लिए जरूरी नियम और वर्जित बातें

मुस्लिम तलाक के बाद क्या होता है

तलाक के बाद महिला को इद्दत नाम की प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होती है, जो आमतौर पर करीब तीन महीने होती है. इस दौरान पति को खर्च की जिम्मेदारी निभानी होती है. इद्दत पूरी होने के बाद महिला दोबारा शादी कर सकती है.