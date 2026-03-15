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Muslim marriage rules: निकाह क्या होता है, जानिए इस्लाम में शादी के लिए जरूरी नियम और वर्जित बातें

Muslim marriage rules: इस्लाम में विवाह को निकाह कहा जाता है और इसे केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि एक धार्मिक और कानूनी अनुबंध माना जाता है. निकाह के जरिए पति-पत्नी के अधिकार, जिम्मेदारियां और परिवार की बुनियाद तय होती है. 


By: Ranjana Sharma | Published: March 15, 2026 8:09:22 PM IST

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मुस्लिम शादी के नियम क्या हैं? जानिए निकाह से जुड़ी जरूरी बातें

इस्लाम में शादी को निकाह कहा जाता है. इसे केवल सामाजिक रस्म नहीं बल्कि एक धार्मिक और कानूनी अनुबंध माना जाता है. निकाह का उद्देश्य परिवार बनाना, समाज में नैतिक व्यवस्था बनाए रखना और पति-पत्नी के बीच जिम्मेदारियों को तय करना होता है.

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निकाह और सामान्य विवाह में अंतर

विवाह एक सामान्य शब्द है जो हर धर्म की शादी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इस्लाम में शादी को खास तौर पर निकाह कहा जाता है. निकाह में धार्मिक नियम, मेहर और गवाहों की मौजूदगी अनिवार्य मानी जाती है.

निकाह में सबसे जरूरी है आपसी सहमति

मुस्लिम विवाह में दूल्हा और दुल्हन दोनों की स्पष्ट सहमति जरूरी होती है. जब तक दोनों पक्ष निकाह के लिए राजी न हों, तब तक इस्लाम में विवाह वैध नहीं माना जाता.

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मेहर का क्या महत्व है

निकाह के समय पति द्वारा पत्नी के लिए मेहर तय किया जाता है. यह पत्नी का आर्थिक अधिकार होता है और इसे शादी का अहम हिस्सा माना जाता है.

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निकाह में गवाहों की भूमिका

इस्लामिक नियमों के अनुसार निकाह के समय आमतौर पर दो गवाहों की मौजूदगी जरूरी होती है. गवाह इस बात की पुष्टि करते हैं कि विवाह आपसी सहमति से हो रहा है.

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मुस्लिम विवाह में क्या वर्जित है

इस्लाम में कुछ रिश्तों में विवाह करना मना माना गया है, जैसे मां, बहन, बेटी, फूफी, खाला जैसे नजदीकी रिश्ते. इसके अलावा जबरदस्ती की शादी या पहले से विवाहित महिला से विवाह भी स्वीकार नहीं किया जाता.

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इस्लाम में विवाह की चार अहम शर्तें

मुस्लिम विवाह को वैध मानने के लिए चार बातें जरूरी मानी जाती हैं इसमें  इजाब-कबूल (दोनों की सहमति) है इसके बाद गवाहों की मौजूदगी,मेहर तय होना और  काजी द्वारा निकाह पढ़ाया जाना.

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मुस्लिम तलाक के बाद क्या होता है

तलाक के बाद महिला को इद्दत नाम की प्रतीक्षा अवधि पूरी करनी होती है, जो आमतौर पर करीब तीन महीने होती है. इस दौरान पति को खर्च की जिम्मेदारी निभानी होती है. इद्दत पूरी होने के बाद महिला दोबारा शादी कर सकती है.

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